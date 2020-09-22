Поздравить любимого педагога c Днем учителя — это важное дело. Каждому ученику и родителю хочется быть оригинальным. Не забывайте, что самым лучшим презентом для любого человека станет внимание и уважение. Поэтому мы собрали для вас самые лучшие поздравления с Днем учителя в стихах и для смс, чтобы вы могли красиво выразить благодарность словами.

СМС — поздравления c Днем учителя:

В этот праздник осенний хочу пожелать,

Быть вечно счастливым, не унывать!

Вы — учитель, соратник, коллега и друг,

Образец подражания, покоритель наук!

Разрешите вас поздравить, добра и счастья пожелать,

Быть востребованным в школе, никогда не унывать!

Нет профессии важнее, чем учитель, на Земле.

Вы — образец для подражанья, и об этом знают все!

Желаем интересно жить,

Всегда с улыбкой в класс входить,

«Отлично» ставить в дневники!

Мы любим Вас!

Ученики.

Низкий поклон Вам за труд и терпенье,

За теплоту Вашей светлой души!

Радости, счастья, добра, вдохновенья!

В Вашей работе успехов больших!

Поздравления с Днем учителя в стихах:

Дорогих учителей мы поздравляем

И хотим сегодня им сказать:

«Мир без вас себе не представляем!

Лучше и мудрее не сыскать!

С опытом и знаниями своими

Душу вы сумели в нас вложить!

Вам здоровья, счастья пожелаем,

И до сотни лет вам всем прожить!»

Учитель — дверь в волшебные миры,

Которые начнутся за порогом,

И мудрости бесценные дары

Даны ребёнку каждому уроком,

И пусть, покуда вертится земля,

Покуда чтят профессию поклонами,

Не знают горя все учителя,

И будет тяга к знаниям бездонна!

В этот светлый и добрый день

Все слова, цветы, поздравления

Для любимых учителей,

Самых-самых во все поколения.

Первый слог, как и первый звук

И учебник, тетрадь, оценку

И звонок, что звучит на урок

Не забыть никогда, наверное.

Дай вам Бог, всех житейских благ

И здоровья, и счастья много.

Чтоб учительский долгий стаж

Нес лишь радость, успех на годы!

Главный праздник в октябре —

День учителя!

Почему несут цветы?

День учителя!

Поздравляют, поздравляют —

День учителя!

И здоровья всем желают —

День учителя!

Море, море добрых слов —

День учителя!

Низкий, низкий Вам поклон —

День учителя!

Поздравляем с днем учителя

Классного руководителя,

Пусть обычный день октябрьский

Будет нынче полон радостей.

Пусть кленовый лист узорчатый,

Ярко желтый, перепончатый

Нежностью в душе уляжется

И волшебным мир покажется!

Вы детям как вторая мать,

Вас поздравлять нам не устать.

Для них вы близкий человек,

Живете будто целый век.

Вы будто бы копилка знаний,

Вы воплощение желаний.

Желаем вам успехов, счастья,

И обходить всегда ненастья.

Учеников прилежных вам желаем,

Здоровья крепкого, терпения во всем,

Вас с Днем учителя сегодня поздравляем

И с нетерпением уроков ваших ждем.

За все хотим мы вам сказать: “Спасибо!”

И обещаем сильно не шалить

Вы нас всему, что знали, научили

И научили Родину любить.

Все мы выросли когда-то,

Но остались где-то там –

В детстве, школе и, конечно,

В самых дорогих местах.

Помним, ценим мы и любим

Всех родных учителей,

Кто нам разум дал и душу,

Сделал лучше и добрей.

Вам “спасибо” говорим мы

И желаем в этот день

Много счастья и здоровья,

Рядом – дорогих людей!

Какое гордое призванье –

Давать другим образование,

– Частицу сердца отдавать

Пустые ссоры забывать,

Ведь с нами объясняться трудно,

Порою очень даже нудно

Одно и то же повторять,

Тетради ночью проверять.

Спасибо вам за то, что вы

Всегда бывали так правы.

Хотим мы пожелать,

Чтоб вы не знали бед,

Здоровья, счастья на сто лет!

Не забудьте поздравить любимых педагогов с Днем учителя!

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