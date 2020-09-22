Гороскоп на 23 сентября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Как вести себя в среду? И каких правил нужно придерживаться? Читайте гороскоп на 23 сентября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овна в разгар дня могут то и дело выбивать из колеи какие-то заботы или нерешенные вопросы: дома — рабочие проблемы, а на работе — домашние. Это сделает его рассеянным и способно привести к недоразумениям. Экстрасенсы советуют Овну 23 сентября не отвлекаться на посторонние мысли и чувства, иначе количество его проблем может возрасти.

Телец

В течение дня от Тельца потребуется умение держать руку на пульсе событий и приспосабливаться к меняющейся ситуации. Если ему это удастся, он сможет извлечь для себя немало выгод ― в частности, связанных с доходами. Если же нет ― то просто останется при своем, а счастливыми шансами судьбы воспользуется кто-то из его ловких конкурентов.

Близнецы

Близнецы вряд ли упустят свою выгоду, в каком бы неожиданном виде она к ним в руки ни плыла! Они будут буквально нюхом чувствовать приближение денег и смогут использовать малейший шанс для пополнения своего кошелька. 23 сентября ― отличный день для заключения сделок, покупок и продаж, обсуждения финансовых идей или устройства на работу. А также для разговора с начальством о повышении зарплаты.

Рак

В среду Рак может с удивлением обнаружить, что окружающие неосознанно тянутся к нему. А все потому, что и сам Рак в этот день буквально излучает спокойную уверенность, которая так импонирует всем, кто с ним рядом. Экстрасенсы советуют Раку запомнить это ощущение. Попробуйте возвращаться к нему снова и снова, и вы удивитесь, каким волшебным образом это отразится на вашей жизни!

Лев

23 сентября Льву будет помогать его яркое образное мышление. День наделяет его творческой жилкой и живым воображением, которое Лев может применить в любых делах. Экстрасенсы обещают, что в этот день Лев со своим свежим взглядом на мир способен найти неожиданное решение проблемы или разглядеть ошибку там, где ее в упор не видят другие. Его глазам будет доступно гораздо больше, чем обычно, и этим надо пользоваться.

Дева

Даже самая скептически настроенная Дева 23 сентября имеет шанс столкнуться с рядом совпадений. Они могут быть связаны с делами Девы или с тем, что происходит вокруг нее. Возможно, во всем доме выйдет из строя техника или кто-то ошибется несколько раз подряд. Неудивительно, что все это будет выбивать Деву из колеи, мешая сосредоточиться на делах.

Весы

У Весов 23 сентября будет редкая возможность заручиться покровительством какого-то высокопоставленного лица. Весы способны произвести хорошее впечатление и в суетливой атмосфере офиса, и в строгой переговорной, и на корпоративной вечеринке, и просто по телефону. Иными словами, Весам стоит держать наготове свои козыри весь день: судьбоносный разговор с начальством может произойти в любой момент!

Скорпион

Звезды обещают Скорпиону успех в любых делах, связанных с общением. Его коммуникативные таланты будут на высоте! Ему даже может показаться, что на его пути вообще нет преград! Что ж, 23 сентября действительно возможно почти все ― воспользуйтесь этим, чтобы вывести свою жизнь на новый уровень.

Стрелец

Мелкие нестыковки и неприятности 23 сентября заставят Стрельца мобилизоваться и показать все, на что он способен! День наделяет его деловой активностью, энергичностью, умением быстро схватывать суть и решать вопросы на ходу. Этот день является отличным шансом для Стрельца зарекомендовать себя перед окружающими ― второй такой вряд ли ему выпадет в ближайшие недели.

Козерог

В среду голова Козерога будет настолько забита различными вопросами, что он рискует впасть в ступор! Особенно если перед ним будет поставлена задача, разобраться с которой Козерогу необходимо в очень сжатые сроки. Однако каким бы плотным ни был график, экстрасенсы советуют Козерогу для начала заняться чем-то одним. Лучше довести до конца одно небольшою дело, чем весь день гоняться за десятью зайцами и в итоге никого не поймать.

Водолей

Секрет успеха Водолея 23 сентября будет заключаться в том, чтобы действовать не в одиночку, а в команде. Если он сумеет почувствовать себя винтиком в отлаженном механизме, то никакие проблемы не смогут выбить его из колеи. Ответы на одни вопросы он получит сам, на другие ― спросив совета у окружающих. Да и сам Водолей в течение дня не раз поможет тем, кто в этом нуждается.

Рыбы

23 сентября события вокруг Рыб будут отражением их собственных поступков, мыслей и чувств. «Что посеешь, то и пожнешь» ― девиз этого дня. Зато все добрые дела тоже не останутся незамеченными, возвращаясь к Рыбам сторицей. Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам, ― и вы не пожалеете.

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