Финансовый гороскоп поможет каждому знаку зодиака грамотно распределить свои деньги. Кому лучше поэкономить? А какому знаку зодиака можно вкладывать и совершать покупки? Подробнее узнайте в финансовом гороскопе на сентябрь 2020 года от экстрасенсов СТБ.

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Финансовый гороскоп — Овен

В этом месяце денежную прибыль будут формировать ваши знакомства и связи. Чем больше у вас друзей, тем больше будет прибыли с помощью этих людей. Вы можете реализовать давно задуманные проекты и получить первое хорошее вознаграждение.

Финансовый гороскоп — Телец

Тельцы очень быстро начнут зарабатывать деньги. Вы приступили к реализации своих планов и сделали первый шаг к новому развитию. Сентябрь подарит первые прибыльные заказы, с которыми отлично справитесь. Звезды рекомендуют оформить отдельную карту для накоплений, чтобы более рационально распределять финансы.

Финансовый гороскоп — Близнецы

Звезды рекомендуют Близнецам в этом месяце поэкономить. Старайтесь заранее составлять список необходимого, чтобы не покупать то, что вам точно не понадобится. Также обратите внимание на вещи, которыми не пользуетесь. Их можно выгодно продать.

Финансовый гороскоп — Рак

Раки занимаются нелюбимым делом, слушают не собственное сердце, а навязчивое мнение окружающих. Оттого нет ни мотивации, ни стараний. Деньги придут, если вы начнете делать что-либо по-другому, более активно, быстро и проявите свою смекалку. Тогда на вас посмотрят другими глазами.

Финансовый гороскоп — Лев

Львы как были трудолюбивыми, так и остаются. Это прекрасное качество. Но все чаще вы задаетесь вопросом, а где же деньги? Ответ знают звезды. Ваша задача в этом месяце ― оформить правильное резюме или портфолио и предлагать свои навыки более прогрессивным компаниям. Вас уже ждут.

Финансовый гороскоп — Дева

Ваш труд уникален и достоин хорошей оплаты за старания. А вы, кажется, стали об этом забывать. Проблема в том, что вы довольствуетесь малым. Ваша уверенность в себе принесет первые материальные плоды. Как? Станьте более напористым. Смелее требуйте большую оплату за свой труд.

Финансовый гороскоп — Весы

Вы можете потерять контроль над финансовой сферой. И лишь умение правильно распределять доходы и расходы может спасти вас от неприятностей и долгов. Старайтесь ни у кого ничего не просить в этом месяце. Иначе отдавать будет очень сложно.

Финансовый гороскоп — Скорпион

Все крупные покупки лучше отложить на октябрь. Любая сделка, заключённая Скорпионом, впоследствии окажется невыгодной. Поэтому в сентябре берегите деньги и не вкладывайтесь никуда. С конца месяца финансовая сфера станет более благоприятной. А в октябре пойдет на улучшение.

Финансовый гороскоп — Стрелец

Стрельцам нужно обновить знания, которые приносят деньги. Вы остановились немного в прошлом, поэтому оплата труда соответствующая. Пойдите на курсы повышения квалификации, если не хотите сознаться в своих недоработках. Если и вкладываться в сентябре, то лучше всего в знания и обучение.

Финансовый гороскоп — Козерог

У Козерогов грядут перемены. Будут они благоприятными или нет — зависит от вас. Если сконцентрируетесь на работе, то получите прибыть вдвое больше. Если же решите заниматься своей личной жизнью, то финансовый поток перекроете. Увы, но в сентябре придется выбрать одно из двух.

Финансовый гороскоп — Водолей

В сентябре вашему заработку можно только позавидовать. Главным источником доходов будет хобби. Поэтому смело принимайте решения о сотрудничестве с поставщиками или продавцами, которые также заинтересованы в вашем деле. С такими темпами успех в делах гарантирован.

Финансовый гороскоп — Рыбы

В сентябре можете потерять самостоятельность. Во всех делах придется просить совета или помощи. Ваша вторая половина с удовольствием постарается вам помочь. Не отказывайтесь от финансовой помощи. Но не садитесь быстро на шею, а продолжайте думать, где найти новый доход. Подсказка от звезд: спросите, не ищут ли специалиста вашей сферы близкие друзья.

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