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Церковные праздники в сентябре 2020: календарь православных праздников

21.09.2020

Какие нас ждут церковные праздники в сентябре 2020 года? Знать об этом необходимо точно, чтобы не делать лишних дел по дому или не забыть чтить традиции и религиозные обряды. Подробнее о церковных праздниках в сентябре 2020 года — читайте в материале.

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи

День памяти о мученической смерти Иоанна, Предтечи и Крестителя Господня.

19 сентября — Михайлово чудо

В этот день чтят Архистратига Михаила, вспоминают о чуде, сотворенном им в Хонах.

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы

День рождения Девы Марии.

27 сентября — Воздвижение Креста Господня

День, когда Иерусалимский патриарх Макарий вознес Крест, чтобы все присутствующие могли увидеть обретенную святыню.

30 сентября — День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

Больше по теме: Календарь садовода-огородника на сентябрь 2020 года от экстрасенсов СТБ

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