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Сериал Любовь с ароматом кофе: смотрите с 25 сентября (Анонс)

21.09.2020

Смотрите новую мелодраму Любовь с ароматом кофе уже 25 сентября на СТБ! Вы верите в любовь? Аля случайно встречает мужчину, который едва не сбивает ее на автомобиле. Странное знакомство продолжается, и между молодыми людьми возникают чувства… или нет? Возможно, прекрасный «принц на белом коне» преследует свои цели? Главному герою предстоит сделать выбор между бизнесом и любовью. Не сделает ли он больно девушке, у которой за спиной и так уже много разочарований? Не пропустите историю любви на СТБ – смотрите сериал Любовь с ароматом кофе уже 25.09.2020

Video: Сериал Любовь с ароматом кофе: смотрите с 25 сентября (Анонс)


Сериал Любовь с ароматом кофе начнется 25 сентября. Что случится с героями сериала Любовь с ароматом кофе? 1 серия на СТБ уже 25.09.2020

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