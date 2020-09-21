Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Любовь с ароматом кофе»: дата старта сериала

21.09.2020

StarLight Production для телеканала СТБ снимает ряд романтических сериалов, которые будут выходить каждую пятницу на протяжении осени. Генеральный продюсер ― Галина Балан-Тимкина. Совсем скоро состоится премьера первого из них ― «Любовь с ароматом кофе». Уже в эту пятницу, 25 сентября, в 19:00 зрители телеканала СТБ смогут насладиться просмотром сериала «Любовь с ароматом кофе».

Красавица Аля – мать-одиночка, работает баристой и воспитывает 5-летнего сына. Бывший парень бросил ее одну с ребенком. Девушка долго никого не подпускала к себе, пока не встретила мажора Гошу. И впервые за долгое время подумала, что он ― тот мужчина, с которым можно шагать по жизни легко и просто. Но Гоша бросает Алю. В это время она встречает его друга Костю, который предлагает ей сделку: сыграть роль его несносной, бесцеремонной невесты, чтобы семья и думать перестала о женитьбе Кости. Но все идет не по плану…

В главных ролях: Дана Абызова, Тимофей Каратаев, Александр Соколов, Наталья Васько, Ирина Мельник.

Режиссер-постановщик: Олег Туранский

Не пропустите премьеру сериала «Любовь с ароматом кофе» уже 25 сентября в 19:00 на телеканале СТБ!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить