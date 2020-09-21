«Любовь с ароматом кофе»: дата старта сериала

StarLight Production для телеканала СТБ снимает ряд романтических сериалов, которые будут выходить каждую пятницу на протяжении осени. Генеральный продюсер ― Галина Балан-Тимкина. Совсем скоро состоится премьера первого из них ― «Любовь с ароматом кофе». Уже в эту пятницу, 25 сентября, в 19:00 зрители телеканала СТБ смогут насладиться просмотром сериала «Любовь с ароматом кофе».

Красавица Аля – мать-одиночка, работает баристой и воспитывает 5-летнего сына. Бывший парень бросил ее одну с ребенком. Девушка долго никого не подпускала к себе, пока не встретила мажора Гошу. И впервые за долгое время подумала, что он ― тот мужчина, с которым можно шагать по жизни легко и просто. Но Гоша бросает Алю. В это время она встречает его друга Костю, который предлагает ей сделку: сыграть роль его несносной, бесцеремонной невесты, чтобы семья и думать перестала о женитьбе Кости. Но все идет не по плану…

В главных ролях: Дана Абызова, Тимофей Каратаев, Александр Соколов, Наталья Васько, Ирина Мельник.

Режиссер-постановщик: Олег Туранский

Не пропустите премьеру сериала «Любовь с ароматом кофе» уже 25 сентября в 19:00 на телеканале СТБ!

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