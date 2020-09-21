Лунные затмения 2020 года: когда и к чему готовиться, рассказала Ярослава Федорова
21.09.2020
В периоды лунных затмений 2020 года происходит высвобождение эмоций, ярче проявляются страхи и фобии. Но именно это время как нельзя лучше подходит для избавления от негативных программ, страхов и зависимостей. Финалистка «Битвы экстрасенсов»-5 и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ярослава Федорова рассказала, когда будут лунные затмения в 2020 году и как провести в это время магический ритуал.
Когда лунные затмения в 2020 году:
10 января – полутеневое лунное затмение (Солнце будет в Козероге, а Луна – в Раке). В первую очередь к изменениям следует готовиться людям, рожденным с 07 по 13 января и с 09 по 15 июля. Совет для всех: постарайтесь максимально настроиться на позитивные перемены. Не бойтесь отпустить прошлое (неважно, будут это проблемы, страхи, комплексы или даже люди, заставляющие вас испытывать негативные эмоции). Освобожденное место обязательно займет новый этап в вашей жизни.
05 июня – полутеневое лунное затмение (Солнце – в Близнецах, а Луна – в Стрельце). Самые активные перемены будут происходить в жизни людей, рожденных с 03 по 06 июня и с 04 по 11 декабря.
05 июля – полутеневое лунное затмение (Солнце в знаке Рака, Луна в знаке Козерога). Интенсивно события будут разворачиваться у людей, рожденных со 02 по 08 июля и с 01 по 07 января.
30 ноября – полутеневое лунное затмение (Солнце будет находиться в Близнецах, а Луна – в Стрельце). Следует готовиться к переменам тем людям, чьи дни рождения выпадают на даты с 27 ноября по 03 декабря и с 26 мая по 04 июня.