Гороскоп на 22 сентября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно исправить все свои ошибки, а кто может встретить интересного человека? Читайте гороскоп на 22 сентября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

22 сентября вы рискуете поссориться с людьми, взгляды которых не совпадают с вашими. Этого можно избежать, если будете сохранять вежливость в общении с окружающими.

Телец

Тельцам стоит избегать рискованных капиталовложений. Будьте рассудительны и не тратьте много денег. Велика вероятность потерять значительную сумму.

Близнецы

Во вторник вы будете испытывать огромную нехватку времени на все, что запланировали. Совет экстрасенсов: забудьте о своих планах. Вам лучше расслабиться и отпустить ситуацию.

Рак

Ракам во вторник выпадет непростой день. Вы будете чувствовать слабость и недомогание, которые могут перерасти в серьезную болезнь. Не перенапрягайтесь, ешьте фрукты и пейте теплый чай.

Лев

Львам нужно быть как можно более снисходительными к окружающим. Несмотря на все ваше недоверие и скептицизм, вы можете на них рассчитывать. Так что не пренебрегайте советом извне.

Дева

Девы должны быть предельно внимательны. 22 сентября велика вероятность возникновения проблем из-за собственной неосторожности. Особенно это касается вождения транспортных средств.

Весы

Во вторник ваша личная жизнь станет источником головной боли. Ваш партнер будет испытывать недоверие к вам. Поэтому постарайтесь не давать повода для подозрений и избегайте даже невинного флирта.

Скорпион

22 сентября вы сможете получить неожиданную прибыль. Причем ее размер вас очень удивит и порадует. А еще у вас есть шанс найти источник постоянного дохода, который поможет поправить финансовое положение.

Стрелец

Этот день вам стоит посвятить работе над собой. Возможно, пришла пора распрощаться с парочкой лишних килограммов? Тогда отдайте предпочтение не новомодным диетам, а сбалансированному питанию.

Козерог

Козерогам стоит провести 22 сентября самым активным образом. Ваши физические способности будут высоко оценены окружающими, а потраченная энергия вернется с лихвой.

Водолей

Водолеям стоит заняться самообразованием во вторник. Также этот день благоприятен для изучения нового, для знакомства с интересными людьми и проявления креативной стороны личности.

Рыбы

Рыбы, человек, с которым вы познакомитесь во вторник, с высокой долей вероятности станет вашим супругом. Поэтому не сидите дома, а лучше отправляйтесь на прогулку или посетите модное мероприятие.

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