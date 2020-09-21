С понедельника по четверг в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 11―17 серии третьего сезона фильма «Доктор Хаус». Главный герой ― гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 11―17 сериях 3-го сезона фильма «Доктор Хаус»?

Пожарный доставлен в больницу с необычно высокой температурой и признаками дезориентации, а Хаус должен предстать перед судом — он обвиняется в незаконном хранении наркотиков. Кадди пытается превратить работу Хауса в клинике в игру, но он встречает там Еву, недавно пережившую изнасилование, и игры заканчиваются. А к Кэмерон попадает бездомный со сложной судьбой.

Команда Хауса сталкивается с множеством проблем, общаясь с семьей подростка-рома, попавшего в больницу с кровотечением и проблемами дыхания. А Хаус занят вызовом, который бросила ему Кадди.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.