В период с 21 по 27 сентября звезды советуют всем знакам зодиака проявить сдержанность. Конечно, все мы устали, но бросаться в крайности не стоит. Лучше хорошенько отдохнуть и принимать решения на свежую голову. Кому стоит быть осторожным и рассудительным, а кто должен позаботиться о своем здоровье? Что ожидает каждый знак зодиака в ближайшие семь дней, читайте в гороскопе на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

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Гороскоп на неделю ‒ Овен

Очень насыщенная неделя для Овнов. Вам вскружит голову новый роман. Однако не стоит бросаться в омут и поступать безрассудно. Будьте осторожны также в финансовых вопросах. На работе полный завал, однако вы с легкостью преодолеете все препятствия и сможете выйти из ситуации победителем.

Гороскоп на неделю ‒ Телец

Непростая неделя. Могут возникнуть конфликты на работе. Однако не стоит сильно переживать по этому поводу. В конце концов все вопросы решатся сами собой. Обратите внимание на свое здоровье: есть риск простудных заболеваний. Если вы плохо себя чувствуете, лучше останьтесь дома.

Гороскоп на неделю ‒ Близнецы

Прекрасная неделя, которая сулит много интересных знакомств. На работе начальство довольно вашими успехами, хотя вы иногда так не думаете. Перестаньте быть слишком самокритичными. Все хорошо. Что касается отношений с любимым человеком, то тут все по-прежнему стабильно. Хотя и не мешало бы перейти на новый уровень.

Гороскоп на неделю ‒ Рак

Удачная неделя для налаживания деловых контактов и знакомств с влиятельными людьми. Есть вероятность дальней поездки. Что это будет: отпуск или командировка, пока не известно. Однако хорошо отдохнуть вам удастся.

Гороскоп на неделю ‒ Лев

Очень загруженная неделя. У вас слишком много планов, а времени на их реализацию недостаточно. Пересмотрите свои приоритеты. Займитесь самым важным. Остальное подождет. Не забудьте позаботиться о своем здоровье. Вам нужен отдых. Возможно, пора задуматься об отпуске.

Гороскоп на неделю ‒ Дева

Вам предстоит сделать важный выбор. Может появиться возможность поменять место работы. Если так произойдет, постарайтесь хорошо себя проявить. В отношениях с любимым человеком стоит проявить гибкость. Пойдите на уступки. Брак ‒ дело компромиссов.

Гороскоп на неделю ‒ Весы

На этой неделе у вас появится шанс выгодно вложить деньги и получать от этого пассивный доход. Однако ваше здоровье оставляет желать лучшего. Звезды советуют обратить особое внимание на самочувствие и проконсультироваться с врачом. Побольше отдыхайте, пейте травяной чай и не перерабатывайте лишние часы.

Гороскоп на неделю ‒ Скорпион

Непростая неделя, которая будет насыщена мелкими конфликтами с любимым человеком. Тем, кто связан узами брака, придется много работать, а вот тем, кто просто в паре, может грозить расставание. В любом случае не стоит так сильно переживать. Помириться вы всегда успеете. Главное ― не принимать поспешных решений и не рубить с плеча.

Гороскоп на неделю ‒ Стрелец

На работе в понедельник может возникнуть серьезный конфликт, который повлечет за собой большие проблемы. Постарайтесь не спорить с начальством. Иногда лучше промолчать, даже если вы правы. В наше трудное время вы просто можете стать жертвой чужого плохого настроения. Так почему из-за этого вы должны пострадать?

Гороскоп на неделю ‒ Козерог

С понедельника с вами могут произойти кардинальные изменения. То, что еще вчера казалось вам большой проблемой, сегодня уже не будет волновать. Пересмотрите свои взгляды на работу. Это то место, где вы проводите день, но не стоит ночевать там. Уделите время отдыху и побольше улыбайтесь. На выходных не лишним будет встреча с друзьями. Вам нужно расслабиться.

Гороскоп на неделю ‒ Водолей

Эту неделю вы полностью посвятите работе. И хотя ваша вторая половинка будет возмущаться, ближе к пятнице вы получите финансовую прибыль и сможете порадовать любимого человека приятным сюрпризом. Однако будьте осторожны в транспорте. Есть риск стать жертвой мошенников либо карманников.

Гороскоп на неделю ‒ Рыбы

Чтобы решить накопившиеся рабочие проблемы, обратитесь к коллегам. Неожиданное предложение может оказаться выгодным, но не упустите свой шанс, спрашивая у всех совета. Все мысли будут посвящены новому роману. Однако не стоит терять голову. Не факт, что этот человек останется с вами надолго. А вот шанс потерять работу есть.

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