Гороскоп на 20 сентября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно отбросить все сомнения и действовать, а кто должен перестать заботиться о мнении окружающих? Читайте гороскоп на 20 сентября 2020 года от экстрасенсов СТБ.
Овен
Если вы давно ждали романтического сюрприза от любимого человека, сегодня именно этот день. Готовьтесь. Одиноким же представителям знака звезды сулят приятное знакомство.
Телец
На работе могут возникнуть небольшие конфликты. Однако все вопросы решатся только в вашу пользу. К тому же готовьтесь получить приятный бонус в виде дополнительного выходного.
Близнецы
Звезды советуют вам быть более смелыми и перестать придумывать самые плохие варианты. Жизнь прекрасна! Так насладитесь ею по полной!
Рак
Сегодня вам предстоит сделать сложный выбор. Вас терзают сомнения. Однако звезды советуют прислушаться к интуиции.
Лев
У вас за спиной всегда будут говорить. Какая разница, что там за сплетни! Вы все равно будете кому-то неугодны. Так, может, хватит обращать на них внимание? Живите в свое удовольствие.
Дева
Пришла пора вернуть романтику в отношения с любимым человеком. Вы слишком сильно погрязли в рутине. Устройте незабываемый романтический ужин или необычный сюрприз. Поверьте, ваша жизнь от этого станет только ярче.
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Весы
Сегодня вам предстоит сделать сложный выбор. Не думайте слишком долго прислушайтесь к своему сердцу. Оно подскажет.
Скорпион
Прекрасный день для реализации задуманных планов на работе. Если у вас появились идеи, поделитесь ими с начальством. Хватить сидеть в углу и смотреть, как другие воплощают в реальность ваши мечты.
Стрелец
Сегодня у одиноких Стрельцов велика вероятность встретить свою вторую половинку. Вас ждет день сюрпризов. Так принимайте их с открытым сердцем и улыбкой.
Козерог
Вы слишком предвзято и критично к себе относитесь. Поверьте, вы просто неотразимы, и в этом мире есть человек, который от вас без ума. Оглянитесь и поймите, кто он.
Водолей
Перестаньте пессимистически смотреть на мир. Он прекрасен, и мало кто из людей желает вам зла. Не стоит в каждом прохожем подозревать врага.
Рыбы
Сегодня вам в голову может прийти гениальная идея, которая в скором времени изменит вашу жизнь к лучшему. Однако звёзды предупреждают: одной идеи мало, нужно еще много работать. Не ленитесь.
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