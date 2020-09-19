На прошлой неделе проект «МастерШеф»-10 покинул Алексей Савчук. Добрый, порядочный и настойчивый отец был первым, кто оставил двадцатку лучших кулинаров-любителей страны. Но как дети и знакомые отреагировали на его появление на проекте? И чем занимается сейчас Алексей Савчук?

Какой была реакция родных, когда впервые увидели вас по телевизору?

Они меня поддерживали, но эмоции были разные.

Что вы чувствовали, когда покидали проект?

Боль, ощущение, будто оборвалась мечта… На «МастерШеф» я пришел учиться, а не пришел супер-пупер классным поваром. Но не делает ошибок только тот, кто ничего не делает в принципе. А я пришел учиться и не должен был знать все.

За несколько недель на проекте вы много узнали о современной кулинарии?

Конечно! Я немного таки для себя взял знаний. Я сначала был несобранный, возможно, из-за семейных проблем или еще чего-то. Но как я только начал в себя верить и развиваться, все моментально оборвалась… Так и должно было произойти, наверное… Очень жалею, потому что многое не успел сказать… Всё же круто, что я попал на проект, но у меня была мечта не только попасть на шоу, но и научиться чему-то новому.

Что скажете об участниках 10 сезона «МастерШеф»? С кем подружились? Общаетесь?

Поддерживаю связь со всеми. Я ни с кем не ссорился, поэтому общаюсь хорошо с участниками и по сей день.

За кого сейчас болеете на проекте?

Я всем симпатизирую. Я всем желал, когда оттуда ехал, победы, чтобы победил сильнейший. Лишь бы никто не обижался, потому что я такой человек. Я не люблю обижать людей, а если и обижу ― то соответственно потом извинюсь. Но зла я ни на кого не держу. Я пожелал всем успехов, потому что все понимают, что будет конкретная, жесткая заруба. Будет кровопролитие, месиво и т. д. (смеется. ― Прим. ред.). Но должен победить один, и все это понимают. Я просто бы пожелал, независимо от того, кто выиграет, чтобы победил сильнейший. И был достоин этого звания и победы. Раньше, когда я говорил что-то о победе, был вопрос от журналистов о том, куда бы я потратил выигранные средства. Сначала я думал, что потрачу их на бизнес, развитие, планы. Но я ошибался, потому что на самом деле это неважно. Я бы перечислил эти средства на благотворительность, в поддержку онкобольных детей и на наших воинов, которые нас защищают. Но получилось так, как получилось…

Как вам вообще было оказаться по ту сторону камер? Быстро привыкали к телевидению?

Честно говоря, я себе сам не нравился. А насчёт камер… Я привык очень быстро! (Улыбается. ― Прим. ред.).

Ваши дети ― школьники. Часто обсуждают ваше появление по телевизору на переменах?

Да! В школе обо мне много говорят (улыбается. ― Прим. ред.). В своем городе про себя я слышал также только положительные вещи, не было никаких нареканий. Все повторяют мне, что я молодец, двигаюсь в правильном русле, и чтобы я не останавливался. А дети мои просто в восторге! Я шел к этой цели очень настойчиво, и в меня никто не верил, кроме детей! Все участники проекта знали, насколько мне важно участие в «МастерШеф», они знали, что я шел к этому целых 5 лет. Им глаза на лоб лезли, и они не верили в эти цифры. И когда я собирал вещи домой, они искренне мне сочувствовали. Я просто не дотянул, растерялся, находился в какой-то фрустрации. Возможно, еще не до конца понимал, где я. Это невозможно передать словами, это надо пережить!

Ваша бывшая жена как-то отреагировала на ваше участие в проекте?

В настоящее время я ничего такого не слышал…

Как изменилась ваша жизнь после участия в «МастерШеф»?

Я двигаюсь дальше, работаю, воспитываю детей. Хожу сейчас на костылях, с поломанной ногой уже полтора месяца… Я скачу на этой ноге, но меня это не останавливает! Таких людей, как я, возможно, называют чудаками, но я такой, какой есть!

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