4 выпуск «МастерШеф»-10: кто с треском провалился на жестком конкурсе битвы черных

Сегодня в эфире телеканала СТБ зрители насладились просмотром четвертого выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники проекта прошли первые конкурсы двадцатки. Но какие их блюда довели Эктора до истерики? Подробности ― далее в материале.

19 кулинаров-любителей разделились на две команды, чтобы приготовить по своему усмотрению по четыре ресторанных блюда: закуску, первое блюдо, основное блюдо и десерт. Но, конечно же, не все было так просто. Каждая команда должна была выбрать или ограничения, или привилегии и для себя, и для соперников. Например, если синие выбрали ограничения готовить в наручниках, то оно распространялось и на их команду, и на красных.

Капитаном красной команды стала Яна Корж, а синей ― Екатерина Демьянова. В процессе готовки капитаны по очереди выбирали привилегии: то советы от судей шоу, то пиццу на обе команды. Однако «плюшки» довольно быстро закончились! На середине конкурса аматоров ждали жесткие ограничения: приготовление блюд без глютена, масла, сахара; работа участников в наручниках, без сковородок и с убавлением конкурсного времени. В конце концов лидерами первого конкурса стала команда красных. Именно они приготовили лучшие блюда без глютена и других запрещенных компонентов.

Второй конкурс был в стиле Древнего Рима. И по традиции, капитаном красной команды стала Яна. Алексей Жидких возглавил желтую команду, а Марина Кобчук ― синюю. По правилам конкурса, команды должны были готовить, пока судьи играли в дженгу. Время от времени на кухне раздавался гром ― предвестник появления Эктора. После него у каждого капитана было 3 минуты, чтобы провести своеобразную аттестацию своих участников: выставить им баллы в соответствии с уровнем работы. Составить рейтинг своим членам команды помогали специальные значки.

После каждого такого грома участники команд по порядку подходили к Эктору и забирали черные фартуки. Башню дженги судьи разбирали до тех пор, пока внезапно не разрушили. Для жюри это обозначало просто конец партии, а для участников ― время отчитываться. По результатам дегустации две команды, чьи блюда судьям понравились больше всего, снимали с себя все черные фартуки, включая те, которые получили на прошлом испытании. А команда проигравших оставалась с тем, что заработала во время соревнования.

Однако участники готовили свои блюда не из доступных в кладовой ингредиентов, а из кулинарных отходов! Любителям нужно было из них сотворить основное блюдо и закуску ресторанного уровня! На это им давалось 1,5 часа. Так, по решению судей, худшей командой оказались красные. Поэтому Яна Корж, Екатерина Демьянова, Юлия Венедиктова, Дмитрий Балита и Алекса Антонова так и остались в черных фартуках.

На битве «черных» судьи подготовили любителям особый конкурс. Участники по очереди вытаскивали специальные карточки. На каждой из них было указано название определенного продукта, который должен был стать звездой блюда. Алексе досталась говяжья вырезка, Яне — свиные ребрышки, Кате — цыпленок, Юлии — сибас, а Диме — свиная шея. Конкурсанты должны были приготовить из них блюда ресторанного уровня, да еще в мексиканском стиле! На кухонных поверхностях их ожидал еще один сюрприз — любимые черные коробки! В них были шляпы сомбреро и миски с водой.

Перед началом конкурса Эктор до краев наполнил емкости. Задача участников — готовить так, чтобы сохранить как можно больше воды. Раз в несколько минут Эктор выходил к ним и замерял уровень жидкости. Тот, кто пролил больше воды, становился в специальную клетку на 10 минут без права готовить. Это так называемый тест на координацию, которая нужна профессиональному повару.

Хуже всего с этой задачей справилась Яна Корж. Поэтому именно она покинула 10 сезон шоу «МастерШеф» в 4 выпуске проекта.

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