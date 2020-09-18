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«Жизнь прекрасна»: что произойдет в 3 и 4 сериях (анонс)

18.09.2020

Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии фильма «Жизнь прекрасна» производства Киевтелефильм. Сериал рассказывает о любви, разводе и спонтанном безумстве. Что произойдет в 3 и 4 сериях «Жизнь прекрасна» читайте прямо сейчас! 

Виктор делает все, чтобы рассорить Лену с Кириллом. Парень, пойдя на поводу отца,  бросает свою возлюбленную. Пытаясь найти работу, Светлана знакомится с Романом. Мужчина уделяет ей много внимания, однако у Ромы есть невеста! 

Света вновь теряет надежду на счастливые отношения, но понимает, что у нее тоже есть чувства к Роману. Внезапно в ее жизни появляется бывший муж, который умоляет вернуться. Сможет ли она простить измену или же сама станет разлучницей? И как на ее решение повлияет Виктор?

В ролях: Анна Миклош, Андрей Чернышов, Мария Климова, Константин Стрельников, Ксения Лукьянчикова, Богдан Буйлук и др. 

Video: «Жизнь прекрасна»: что произойдет в 3 и 4 сериях (анонс)

Сериал Жизнь прекрасна — 3, 4 серии на сайте СТБ уже 18.09.2020. О чем сюжет третьей и четвертой серий сериала Жизнь прекрасна

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