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«Слепая»: анонс 5―8 серий 2 сезона

18.09.2020

Сегодня, 18 сентября, в 16:40 состоится показ 5―8 серий 2 сезона сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных историях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. К ясновидящей обратятся герои, которые не могут объяснить серию странных совпадений в своей жизни. Ответы на вопросы знает лишь бабушка Люба. Что же будет 5―8 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Сериал Слепая 2 сезон – 3 серия смотреть онлайн

Сериал Слепая 2 сезон – 4 серия смотреть онлайн

Валю беспокоит ее дочь Женя. Девочка постоянно упоминает некоего Алешу. Женщина уверена, что речь идет о ее первом ребенке — брате Жени, который умер сразу после рождения. Возможно, дух умершего мальчика начал приходить к ее дочери, своей младшей сестре? Однако слепая провидица баба Люба сообщит, что это дух совсем другого мальчика… и он жив!

Смотрите сериал «Слепая» уже сегодня в 16:40 на телеканале СТБ!

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