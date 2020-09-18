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Монро или долларовый миллионер: кто станет лучшим в 9 выпуске шоу «Звана вечеря»?

18.09.2020

Уже завтра, 19 сентября, в 17:00 зрители телеканала СТБ смогут увидеть увлекательный 9 выпуск главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Какие неожиданности приготовили нам герои проекта? Узнайте прямо сейчас! 

В 9 выпуске в кулинарном батле сойдутся: телеведущая, актриса, певица, артистка, блогер, травести-дива Монро; простой парень из села, участник 9 сезона шоу «МастерШеф» Руслан Шилин; бизнесмен, долларовый миллионер, владелец сети барбершопов, а также отец пятерых детей Юрий Чернецкий и благородная девица, руководитель Академии современного этикета Арина Яворских. Чей ужин и вечер соперники сочтут идеальным? Не пропустите!

Смотрите 19 сентября в 17:00 на телеканале СТБ шоу «Звана вечеря»!

Video: Монро или долларовый миллионер: кто станет лучшим в 9 выпуске шоу «Звана вечеря»?

Уже завтра, 19 сентября, в 17:00 зрители телеканала СТБ смогут насладиться просмотром 9 выпуска главного семейного шоу страны Звана вечеря. Какие неожиданности приготовили нам герои проекта

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