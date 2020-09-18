Маринад для шашлыка из индейки на основе дижонской горчицы
Лично у меня, когда зарождалась идея замариновать индейку для шашлыка, в голове сразу возникал протест против майонеза, который я – человек кавказских кровей — категорически не хотел использовать! Именно поэтому я придумал необычный и в то же время легкий рецепт маринада для мяса индейки.
Для приготовления вам понадобится:
Репчатый лук — 0,8 кг
Помидор — 0,8 кг
Соль
Перец красный острый
Перец красный паприка
Мускатный орех
Горчица дижонская — 0,3 кг
Все это нужно хорошо перемешать в глубокой миске, лук и помидор нарезать тонкими полукольцами. Полученную смесь соединить с мясом и оставить в холодильнике на 4—5 часов или использовать вакуумный пакет для ускорения мариновки.
Маринад для шашлыка из свинины на основе тимьяна
Для приготовления вам понадобится:
Лук белый репчатый — 1 кг
Кинза свежая — 0,1 кг
Базилик — 0,1 кг
Тимьян свежий — 0,1 кг
Соль и черный перец по вкусу
Рекомендую всем мясо свинины нарезать крупными кусками, а лук — полукольцами. Всю зелень желательно нарезать, как на салат. После этого распределите мясо на столе одним слоем, посолите, поперчите, посыпьте зеленью, луком и хорошенько перемешайте. Далее нужно поместить мясо в кастрюлю настаиваться. Я рекомендую замариновать мясо именно за сутки до жарки. Но если же вам нужно пожарить мясо вечером текущего дня, то оставьте мясо в тепле, чтобы лук и зелень успели пустить сок и мясо успело пропитаться.
Маринад для шашлыка из говядины на основе кинзы и базилика
Для приготовления вам понадобится:
Лук белый репчатый — 2 кг
Помидор красный — 2 кг
Паприка, соль, кориандр, черный молотый перец
Кинза свежая — 0,1 кг
Базилик — 0,1 кг
Тимьян свежий — 0,1 кг
Оливковое масло — 0,3 кг
Этот принцип маринования очень похож с моим фирменным свиным шашлыком. Но обратите внимание, что тут присутствует большое количество лука и помидоров. Ведь кислота, содержащаяся в этих овощах, нужна для размягчения мяса. Масло в маринаде нужно именно для того, чтобы все специи лучше пропитали мясо. Также масло используют для появления на мясе красивой корочки. Смесь нужно поставить в холодильник на ночь.
Маринад для шашлыка из баранины на основе томатов и чеснока
Для приготовления вам понадобится:
Соль, смесь перцев
Оливковое масло
Тмин молотый
Паприка
Помидоры
Лук репчатый красный
Чеснок
Кинза
Базилик
Петрушка
Все пропорции можете брать по аналогии говяжьего шашлыка, принцип маринования тоже, но самое главное – не жалейте помидоры! Смесь нужно поставить в холодильник на ночь. Для насыщенности вкуса можете добавить немного белого сухого вина!
Приятного аппетита!
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