«І будуть люди» — эпическая драма, экранизация эпохального романа Анатолия Димарова, в основе которого — человеческие судьбы на изломе исторических событий. Уже завтра, 19 сентября, на телеканале СТБ состоится марафон «І будуть люди», где покажут все серии фильма сразу. Новая 8 серия выйдет в 12:00. Что же произойдет в 8―12 сериях фильма «І будуть люди»?

У Тани очень тяжелые роды. Оксен идет в ближайшее село Тарасовку за акушером, но тот заболел тифом. Оксену советуют молодого врача из другого села. Во время родов Тане кажется, что врач ― ее любимый Олег. Врач делает вид, что он не знает Тани, но на самом деле это и есть Олег. Он воевал за УНР, и когда его армия потерпела поражение от большевиков, он смог спастись от смерти, взяв себе документы погибшего красноармейца. После родов Таня просит Оксена разыскать врача, поскольку их сыну нужен медосмотр. При встрече Олег и Таня понимают, что их чувства все еще живы…

І будуть люди – смотреть онлайн украинский фильм И будут люди

1924 год. Ганжа предлагает Тане работать учительницей. Жизнь с нелюбимым Оксеном стала невыносимой после встречи с Олегом, а работа ей помогает отвлечься. Тем временем, Николай Гайдук тайно возвращается из Львова, где скрывался от большевиков, и останавливается у священника Диодория. Гайдук-младший хочет продолжить дело своего отца и решает готовить новое восстание. В нем также просыпаются чувства к дочери Диодория Верочке, с которой он был знаком еще с детства. Между ними начинается роман.

Video: «І будуть люди»: новые серии выйдут уже в эту субботу Сериал І будуть люди - 8 и 12 серии на сайте СТБ уже 18.09.2020. О сюжете 6 и 7 серий фильма І будут люди читайте в анонсе

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