Запеканка из кабачков и фарша: рецепт приготовления от Дмитрия Касапа
17.09.2020
Запеканка из кабачков с фаршем — это простое в приготовлении, но безумно аппетитное блюдо. Если хотите порадовать родных чем-то вкусненьким на ужин, обязательно воспользуйтесь рецептом от участника «МастерШеф. Профессионалы» Дмитрия Касапа. Читайте, как сделать запеканку из кабачков, прямо сейчас!
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Ингредиенты:
- Кабачок – 2–3 шт.
- Фарш (любой) – 500–600 г
- Луковица – 1 шт.
- Помидор – 1–2 шт. (можно заменить томатной пастой, кетчупом)
- Сметана 15% жирности – 3–4 ст. л.
- Натуральный йогурт без добавок – 1 ст. л.
- Яйца – 2 шт.
- Чеснок – 2–4 зубчика
- Тертый твердый сыр
- Орегано 0,5 ч. л.
- Перец черный молотый
- Соль
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Приготовление:
- Поставить на разогрев сковороду, нарезать лук мелкими кубиками. Слегка обжарить.
- В поджаренный лук добавить фарш. Посолить, поперчить. Жарить, разбивая мясные комочки.
- Нарезать помидоры кубиками, добавить в фарш. Жарить, пока из них не уйдет влага (5 мин.).
- Приготовить заливку для запеканки. Взбить вместе сметану, йогурт, яйца, соль, орегано, подавленный чеснок.
- Подготовить кабачки. Очистить от кожицы, если в этом есть необходимость, нарезать тонкими полосками.
- Разогревать духовку до 180 °C. Форму для выпекания смазать сливочным маслом.
- Выложить дно формы кабачками в один слой, полить соусом, выложить тонкий слой фарша. В такой же последовательности выкладывать остальные слои, пока не закончатся все ингредиенты.
- Верхний слой полить заливкой. Утрамбовать запеканку, чтобы она плотнее лежала в форме.
- Посыпать тертым твердым сыром и отправить в духовку. Выпекать 45 мин.
Приятного аппетита!
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