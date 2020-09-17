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Премьера романтических пятниц на СТБ

17.09.2020

Этой осенью телеканал СТБ не перестает удивлять своими премьерами. Каждую пятницу в 19:00 вас будут ждать романтические сериалы, которые создадут в вашей жизни правильный настрой на предстоящие выходные дни. Ведь именно в этом каждый из нас нуждается в конце сложной рабочей недели. Окунитесь в мир романтики вместе с сериалами Любовь с ароматом кофе, Солнечные дни, Здравствуй, папа!, Мой любимый враг. Не пропустите премьеры мелодрам по пятницам на телеканале СТБ.

Video: Премьера романтических пятниц на СТБ


Смотрите каждую пятницу романтические премьеры на телеканале СТБ

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