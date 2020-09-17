Осень — пора, когда каждая модница может позволить себе экспериментировать с образом, многослойностью и комбинированием стилей, так называемой эклектикой. Погода дает возможность легко сочетать платья и сапоги, пальто и лодочки, брюки и топы. Но важно знать, какие оттенки будут гармонично смотреться осенью 2020 года. Какой цвет занимает первую позицию сезона и всегда будет беспроигрышным вариантом? Читайте в нашем материале, какие цвета в тренде осенью 2020.

Начнем сразу с цветов, которые осенью 2020 привлекут внимание даже самых избалованных метров моды. Согласно исследованию Института цвета Panton (Pantone Color Institute), в палитру вошли 10 основных оттенков, которые в полной мере передают атмосферу золотой поры года.

Amberglow — янтарно-оранжевый

Samba — приглушенный красный

Sandstone — песочный

Classic Blue — классический синий

Green Sheen — желто-лаймовый

Rose Tan — розовый загар

Ultramarine Green — ультрамариновый зеленый

Fired Brick — кирпичный

Peach Nougat — нюдово-розовый

Magenta Purple — пурпурно-фиолетовый

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На первый взгляд может показаться, что все и так давно понятно: летом носим зеленый, а осенью — оранжевый. Все как у природы. И отчасти вы будете правы. Ведь каждый новый цикл моды диктует основное правило — натуральность. Вы должны гармонично вписываться в среду, в которой уверенно будете шагать по своим делам или не спеша прогуливаться с подругой. Гармония и целостность картины — вот что должно получаться в итоге, когда вы окажетесь в окружении золотой листвы. Поэтому алгоритм довольно прост: ориентируемся на оранжевые, красные и коричневые тона, разбавляя их классическим синим и нежно-розовым цветом.

Цвета в тренде осенью 2020:

Янтарно-оранжевый

Приглушенный красный

Песочный

Классический синий

Желто-лаймовый

Розовый загар

Ультрамариновый зеленый

Кирпичный

Нюдово-розовый

Пурпурно-фиолетовый

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