Гороскоп на 18 сентября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака сегодня? Кому звезды сулят деловые переговоры, а кто может посвятить день отдыху? Читайте гороскоп на 18 сентября от экстрасенсов СТБ.
Овен
Вам стоит отказаться от больших покупок. Особенно от кредитов. Это может загнать вас в долговую яму. Разве оно вам надо?
Телец
Прекрасный день для начала ремонта и покупки бытовой техники.Только не стоит покупать товары по акции. Вы же знаете, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Близнецы
Вы давно мечтаете об отдыхе. Так не стоит отказывать себе в этом удовольствии. Прогулка в парке или посиделки в кафе с друзьями на свежем воздухе пойдут вам на пользу.
Рак
Непростой день. Возможны конфликты с начальством. Чтобы сгладить углы, в самый критический момент лучше промолчать. Так вы сохраните себе не только нервы, но и работу.
Лев
Львам стоит проявить осторожность. Вы слишком много хотите. Но подумайте, что для вас будет лучше? Не спешите. Пусть все идет своим чередом. Время покажет.
Дева
Вам стоит на минуточку остановиться и подумать, какое дело нужно решить в первую очередь. Соберитесь и не отвлекайтесь от работы по мелочам.
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Весы
Вы хотите нырнуть в омут с головой, однако не спешите. В отношениях с любимым человеком иногда лучше взять паузу. Также звезды не рекомендуют менять место жительства.
Скорпион
Сегодня прекрасное время для ведения деловых переговоров и покупки недвижимости. Также стоит быть внимательным за рулем.
Стрелец
Вы слишком доверчивы. Из-за этого постоянно попадаете в неприятные ситуации. Однако будьте внимательны, вас кто-то хочет обмануть.
Козерог
Вас можно поздравить: вы стоите на пороге новых отношений, которые в скором времени могут привести к браку. Удача на вашей стороне.
Водолей
Если у вас назревает серьезный разговор с начальством, который вы давно откладывали, то сегодня самое время поговорить. Исход будет только в вашу пользу.
Рыбы
Вам стоит серьезнее относиться к своей работе. Если вы улучшите коммуникацию, то в ближайшем будущем можете получить приятные бонусы.
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