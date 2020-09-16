Модные прически 2020: тренды на весь год

Если вы хотите изменить имидж, то 2020 год отлично для этого подходит. Ведь его можно назвать годом экспериментов и начала чего-то нового! Узнайте о самых популярных вариантах модных причесок 2020 года, ведь именно топовые прически станут той «палочкой-выручалочкой», которой под силу преобразить женщин до неузнаваемости, да и не только внешне!

Прическа гарсон 2020

Для любителей мальчишеской небрежности: короткая стрижка с приподнятыми у корней прядями. Идеальное сочетание — хрупкая шея и миниатюрные черты лица, оттененные брутальной прической, совсем как у эксперта проекта Слідство ведуть екстрасенси Яны Пасынковой:

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Можно укладывать в домашних условиях при помощи фена, брашинга и фиксирующего геля, чтобы создать прикорневой объём коротких прядей.

Прическа «Подружка сёрфера» 2020

Хотите выглядеть только что приехавшей из Майями? Смело делайте такую укладку. И учтите, что не найдется в мире женщины, которую бы эти локоны не делали моложе и как-то «воздушнее». Сделать ее довольно легко, всего лишь с помощью крупной плойки или огромных бигуди.

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Высокий конский хвост 2020

Гладкий или небрежно собранный на текстурные волосы, конский хвост в 2020 году все же имеет парочку отличительных особенностей: очень высокий, очень длинный и очень гладкий, а резинка непременно должна быть скрыта под прядью волос, закрепленной вокруг основания.

Прическа с эффектом мокрых волос 2020

Вариантов укладки с эффектом мокрых волос просто уйма. Вы можете уложить гелем только корни или же распределить масло и мусс по всей длине, убрав потом пряди в пучок или хвост. А для коротких стрижек укладка вообще станет спасением: выглядит модно, есть несколько разных стилей прически, создается за одну минуту. Идеально!

Прическа афрокудри 2020

На самом деле это те же локоны, только очень мелкие. Очевидный успех этой прически в том, что она может добавить объема у корней волос: укладка произведет более игривое впечатление и добавит образу легкости. То, что нужно для Нового года или любого другого праздника в 2020 году!

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Низкий элегантный хвост 2020

Если высокий хвост добавляет образу дерзости, то низкий походит для более утонченных дам. Это именно та классика, с которой никогда не прогадаешь. А если захотите разбавить прическу и сделать ее более нарядной — всегда можете положиться на стильные заколки и другие аксессуары для волос, совсем как яркая судья Х-фактора-10 Оля Полякова.

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