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«І будуть люди»: анонс 4 и 5 серии

16.09.2020

«І будуть люди» — эпическая драма, экранизация эпохального романа Анатолия Димарова, в основе которого — человеческие судьбы на изломе исторических событий. Сериал выходит с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ. Что же произойдет в 4 и 5 сериях фильма «І будуть люди»?

С приходом «власти советов» у богатого селянина Михаила Гайдука отбирают землю, а потом еще и выселяют его семью из собственного дома на окраину. Его злость на «комиссаров» усиливает конфликт с новым председателем сельсовета Ганжой. Спалив дом Ганжи и сбежав от расстрела, Гайдук решает идти в подполье и бороться против «советов». Его поисками лично занимается Соломон Ляндер с целым отрядом милиции. Ему известно, что Гайдук в свое время служил в царской армии и хорошо владеет оружием…

Актеры: Остап Дзядек, Акмал Гурезов, Елена Борозенец, Екатерина Григоренко, Виктор Жданов, Константин Темляк, Александр Пискунов, Александр Мавриц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Виталий Ажнов, Алина Костюкова, Игорь Колтовский.

Больше по теме: «І будуть люди»: премьера масштабной исторической саги на телеканале СТБ

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