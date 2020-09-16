Гороскоп на 17 сентября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит пригласить в гости всех своих друзей, а кто может получить неожиданную прибыль? Читайте гороскоп на 17 сентября 2020 года от экстрасенсов СТБ.
Овен
Прекрасный день, чтобы пообщаться со своими родственниками и друзьями. Есть большая вероятность получить неожиданную финансовую прибыль.
Телец
Сегодня вам стоит быть крайне внимательными и более гибкими. Позвольте своим детям, если, конечно, они у вас есть, больше самостоятельности.
Близнецы
День подведения итогов. Оглянитесь назад и посмотрите на все, что вы сделали. Проведите анализ и работу над ошибками. И вперед за новыми свершениями!
Рак
Звезды предупреждают о возможном появлении небольших проблем внутри семьи. Лучше не стоит распространяться об этом знакомым. Вокруг вас много злых языков.
Лев
Вас ожидает небольшая финансовая прибыль. Возможно, вам отдадут долг или вы получите премию. Однако звезды не рекомендуют спускать все деньги на ветер.
Дева
День стоит посвятить уборке. Вы накопили много хлама, от которого давно пора избавиться. Возможны мелкие конфликты на работе. Не обращайте внимания. Они быстротечны.
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Весы
Вам предстоит преодолеть небольшие трудности. Однако на пути к успеху бывают неприятности. Не стоит на них заострять внимание. Прорветесь. Ведь обычно вы так и поступаете.
Скорпион
Отличный день. Вы получите выгодное предложение и, скорее всего, вас захотят повысить. Однако в отношениях с любимым человеком могут возникнуть ссоры и размолвки.
Стрелец
Вы все делаете правильно. Если есть люди, которые будут отговаривать вас от задуманного, не слушайте их. Идите своей дорогой.
Козерог
Прекрасный день, чтобы пригласить в гости всех своих друзей и весело провести время. Иногда просто необходимо расслабиться. Это зарядит вас энергией на новые свершения.
Водолей
Вы постоянно сомневаетесь. И это вас тормозит. Может, стоит один раз рискнуть и посмотреть, что из этого получится?
Рыбы
День проходит под знаком духовного преображения, милости, преодоления сомнений. Помните: никто не может решить за вас, как вам дальше жить.
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