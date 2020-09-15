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Я этим точно не отравлюсь? Чем кормила Настя Стецевят победителя «МастерШеф» на «Званій вечері»

15.09.2020

В субботу, 12 сентября, в 17:00 зрители телеканала СТБ насладились просмотром 8 выпуска главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Кто приготовил гостям лучшие блюда? А кто после ужина хотел поехать в больницу? Узнайте прямо сейчас!

В этот раз за одним столом собрались кардинально разные незнакомцы: 65-летняя пенсионерка Ирина Лубенченко, которая уверена, что в зрелом возрасте жизнь только начинается; финалист 7-го сезона шоу «МастерШеф», альфа-самец Михаил Грушецкий; известный украинский блогер и светский лев Кирилл Скачков; а также блогерша и участница многих реалити Настя Стецевят. 

Первым принимал гостей известный кулинар, финалист 7-го сезона шоу «МастерШеф»  Михаил Грушецкий. Для них он приготовил закуску из мозгов «Что по мозгам», бычьи яйца «Сила» и на десерт ― крем-брюле из авокадо «По рецепту Венеры». В качестве развлечения Михаил предложил своим гостям заниматься спортом с гантелями. 

На второй день на свой ужин гостей пригласила участница множества телевизионных проектов и Instagram-блогер Настя Стецевят. Для них она приготовила закуску-салат «Первый звонок», крем-суп «Совещание» и на десерт — блинчики с бананом «Сладкий стол». В качестве развлечения Настя предложила гостям погадать на картах.

Известный украинский блогер и светский лев Кирилл Скачков принимал гостей третьим. На закуску он приготовил тартар из лосося «Стильная фишка», основное блюдо — черные бургеры «Black Star» и на десерт — фирменные капкейки «Сладкий фетиш». После десерта Кирилл предложил гостям сыграть в интересную игру. 

Последней за приз проекта боролась 65-летняя пенсионерка Ирина Лубенченко. На закуску она приготовила суп под названием «Горяченькое», на основное — картофельное пюре с котлетой «Бабушкина радость» и на десерт — оладушки «Вкусняшки». 

В конце вечера зрители узнали имя победителя 8 выпуска шоу «Звана вечеря». 

Им стал финалист 7-го сезона проекта «МастерШеф»  Михаил Грушецкий!

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