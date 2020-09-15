Ссоры между братьями и сестрами – дело обычное. Но иногда между родными людьми может возникнуть не просто неприязнь, а настоящая ненависть. Именно такая ситуация произошла с одной из героинь психологического реалити «Супермама». Безглютеновая мама Ирина воспитывает сыновей. Однако между мальчиками существует проблема: средний и младший сыновья ненавидят друг друга. Они постоянно ссорятся и обзываются. Как избежать ревности между детьми и наладить дружеские отношения? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Придя в гости к Ирине, участницы проекта стали свидетелями очень неприятной ссоры. Ее средний сын сказал, что ненавидит своего младшего брата Никиту, потому что считает, что мама любит его больше. И правда, сама Ира призналась, что младшему позволяет больше, ведь ему всего 5 лет. Она часто просит Максима дать своему брату то, что он хочет. Такая ситуация очень огорчает среднего сына, он считает, что это несправедливо. Именно поэтому часто закатывает истерики.

«Больше внимания детям нужно уделять до трех лет. Пока у них есть прямая физическая зависимость. Потом должен начаться естественный процесс сепарации детей от родителей. А когда ребенок в старшем возрасте начинает манипулировать мамой, нужно наоборот, дистанцироваться. Это научит ребенка правильно себя вести и понимать рамки допустимого поведения, а не чувствовать себя центром вселенной, которому можно все», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Карпачев.

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Ведущий проекта отметил, что у среднего сына появилась ревность к младшему. Свои переживания он пытается выразить через эмоциональные истерики. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии посоветовал Ирине не игнорировать истерики, а помочь сыну их решить. Он указал безглютеновой маме на ее ошибки, на то, что в самом начале она не решила первый конфликт между братьями, а проигнорировала его, тем самым разрешив младшему манипулировать всеми в семье. Ведущий проекта отметил, что нельзя младшим детям позволять все, только потому что они младшие. Правила для всех должны быть равны. Только в таком случае между братьями не будут возникать ссоры и ненависть.

Также Дмитрий Карпачев посоветовал Ирине сначала самой наладить теплые отношения со средним сыном. Он предупредил, что это будет непросто, ведь Максим воспринимает свою маму как врага. И только после этого Ирина должна пытаться раз и навсегда помирить братьев.

Больше советов по воспитанию детей — смотрите в психологимческом реалити «Супермама».

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