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Григорий Бакланов снялся в новом фильме Оксаны Байрак

15.09.2020

Непревзойденный актер сериалов «Ничто не случается дважды» и «Спіймати Кайдаша» Григорий Бакланов начал съемки в новом фильме производства телеканала СТБ. В этот раз он снова будет работать под чутким руководством Оксаны Байрак. Кроме того, в новом сериале Григорий Бакланов вместе с его девушкой Анастасией Цымбалару сыграют влюбленную пару. Подробности – далее в материале!

На днях зрители телеканала СТБ успели насладиться расширенной версией любимого сериала «Спіймати Кайдаша». В нем молодой и перспективный актер Григорий Бакланов сыграл одну из главных ролей – Лаврина. Но в каком новом сериале теперь можно будет увидеть Григория? 

«Когда любовь играешь с любимым человеком — это любовь! Настя, это свершилось! По благословению Оксаны Байрак — мечты сбываются!!! Скоро увидите: «Виновата любовь». На телеканале СТБ!»

Больше по теме: «І будуть люди»: премьера масштабной исторической саги на телеканале СТБ

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