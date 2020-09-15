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Что приготовить на завтрак из овсянки: советы от участницы «МастерШеф»
15.09.2020
Овсянка — отличная идея для вкусного и полезного завтрака. Овсяные хлопья содержат заряжающие бодростью медленные углеводы, а также витамины и минералы, так необходимые нашему организму. При этом каждое утро есть кашу необязательно. Есть масса блюд, которые можно быстро и просто приготовить из овсяных хлопьев. Участница «МастерШеф. Профессионалы» Юлия Прохода поделилась рецептами самых аппетитных и сытных завтраков из овсянки.
Ягодный крамбл
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Ингредиенты:
Свежие или замороженные ягоды — 4 ст. л.
Овсяные хлопья — 4 ст. л.
Кардамон — ½ ч. л.
Растительное масло — 1— 2 ст. л.
Мед — 2 ч. л.
Способ приготовления:
Ягоды промыть или предварительно разморозить. Выложить на дно порционной керамической формы и полить 1 ч. л. меда.
В отдельной емкости смешать овсяные хлопья, кардамон, масло и оставшийся мед. Выложить поверх ягод.
Выпекать 10 – 15 мин. при 200 ° С. Крамбл готов, когда ягоды пустили сок, а верхушка подрумянилась. Готовое блюдо можно подать горячим с шариком мороженого.
Домашняя гранола
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Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 4. ст.
Цукаты — ¾ ст.
Орехи и семечки — ¾ ст.
Сухофрукты или сушеные ягоды — ½ ст.
Мед — 4 ст. л.
Растительное масло — 2 ст. л.
Корица — 1 ч. л.
Способ приготовления:
Сухофрукты залить кипятком и оставить на 15 мин. Хлопья, цукаты, рубленые орехи и семечки смешать. Пропорции можно варьировать по своему вкусу.
В сотейник налить мед, масло и добавить корицу. Нагревать, помешивая, пока смесь не станет более жидкой.
Залить медовой смесью хлопья и хорошо перемешать.
Выложить будущую гранолу на выстланный пергаментом противень. Выпекать 15 – 20 мин. при 175 ° С, время от времени помешивая. К готовой остывшей граноле добавить любимые сухофрукты или сушеные ягоды. Подавать с йогуртом или апельсиновым соком.
Смузи из красной и черной смородины
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 2 ст. л.
Красная смородина — 1 ст.
Черная смородина — 1/3 ст.
Банан — 1 шт.
Натуральный йогурт — 150 мл
Мороженое (можно заменить творогом) — 200 г
Мед — по вкусу
Способ приготовления:
В чашу блендера поместить овсяные хлопья и смолоть в муку.
Добавить свежую или замороженную смородину и крупно нарезанный банан. Измельчить все вместе в пюре.
Добавить к ягодной смеси мороженое (творог), йогурт и мед. Взбивать до получения однородной массы.
Готовый смузи разлить по стаканам и украсить ягодами.
Кокосовое овсяное печенье
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Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 75 г
Цельнозерновая мука — 70 г
Кокосовая стружка — 60 г
Растительное масло — 6 ст. л.
Мед — 4 ст. л.
Сода — 1 ч. л.
Лимонный сок — 1 ст. л.
Способ приготовления:
Сухие ингредиенты смешать.
Растительное масло соединить с медом. Погасить соду лимонным соком и добавить в медово-масляную смесь.
Влить жидкие ингредиенты в сухие и перемешать.
Противень выстлать пергаментной бумагой. Влажными руками сформировать шарики, выложить на бумагу и слегка приплюснуть ложкой, придавая форму печенья.
Выпекать 10 мин. при 200 ° С.
Банановый хлеб без сахара
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Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 1 ст.
Банан — 3 шт.
Молока — ½ ст.
Корица — 1 ч. л.
Способ приготовления:
Смолоть в муку 3/4 ст. овсяных хлопьев.
В чашу блендера положить банан, корицу и молотые хлопья. Залить молоком и взбить.
Всыпать цельные хлопья и ложкой перемешать до однородности. По желанию можно добавить сухофрукты или рубленые орехи.
Вылить тесто в прямоугольную форму и выпекать 1 – 1,5 ч при 180 °С.
Приятного аппетита!
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