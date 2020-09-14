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Юлия Жигулина стала су-шефом Ивана Милановича

14.09.2020

Участница проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2 стала су-шефом победителя 8 сезона «МастерШеф» Ивана Милановича. Как молодая девушка оказалась в его команде? И как долго они работают вместе? Читайте прямо сейчас! 

Иван Миланович рассказал, что заметил Юлию Жигулину, просматривая 2 сезон «Профессионалов» на Бали: 

«Мне очень приглянулась Юля. За свою рассудительность, грамотные взгляды на жизнь и на работу, за открытость и трудолюбие. Тогда я про себя подумал: «Я бы хотел с ней поработать!». Мысли материальны! Так  Юля ответила первой на мою новость в сторис о том, что я ищу су-шефа. И вот уже 2 месяца работаем бок о бок. Юля помогает в реализации всех блюд для моей кулинарной онлайн-школы».

По словам Ивана Милановича, в кулинарной школе Юлия помогает ему прорабатывать блюда для будущей книги. Также они вместе работают на мастер-классах и авторских ужинах, придумывают и реализовывают позиции для меню киевских ресторанов: 

«С Юлей проводим времени вместе больше, чем с кем-нибудь ещё! Вот так вот наша большая «мастершефовская» семья добавляет новых людей, друзей, партнеров вне зависимости от сезона. А еще Юля делает невероятно вкусную копченую рыбу и мясо! Ее продукцию можно даже заказать у неё на страничке!».

 

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Очень многие спрашивают, как @julaichik оказалась в моей команде🤔 ⠀ НАШЕЛ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ!😅 ⠀ На само деле история интереснее🙃 Находясь на Бали я с большим удовольствием смотрел МастерШеф Профессионалы 2. Согласитесь, ну очень же сильный сезон получился!🔥 ⠀ И мне очень приглянулась Юля. За свою рассудительность, грамотные взгляды на жизнь и на работу, за открытость и трудолюбие🤔 ⠀ Подумал тогда про себя: “я бы хотел с ней поработать”👨‍🍳 ⠀ Мысли материальны!😅 Так @julaichik ответила первой на мою новость в сторис о том, что я ищу су-шефа. ⠀ И вот уже 2 месяца работаем бок о бок. Юля помогает в реализации всех блюд для моей кулинарной онлайн-школы @imcook.online ⠀ Вмести мы прорабатываем блюда для моей будущей книги, работаем на мастер-классах и авторских ужинах, придумываем и реализовываем позиции для меню киевских ресторанов🔥🔥🔥 ⠀ Проводим времени вместе больше, чем с кем-нибудь ещё!🙈 ⠀ Вот так вот наша большая МастерШефовская семья добавляет новых людей, друзей, партнёров вне зависимости от сезона🤗 ⠀ А еще Юля невероятно делает копченую рыбу и мясо! И продукцию можно даже заказать у неё на страничке @julaichik 👈

Публикация от Иван Миланович (@milan.i.m)

Не пропустите 4 выпуск «МастерШеф»-10 19 сентября в 19:00 на телеканале СТБ!

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