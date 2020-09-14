Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«І будуть люди»: бэкстейдж исторического сериала

14.09.2020

Сегодня в 20:15 состоится премьера сериала «І будуть люди». Приглашаем вас за кулисы проекта! Работа над фильмом продолжалась почти полгода. В кадре ― живописные локации Киевщины, в частности и Переяславщины. Всего было снято три постановочных пожара, несколько взрывов, перестрелок и воссоздан медицинский военный лагерь, где служит один из героев. Смотрите бэкстейдж главного исторического сериала осени прямо сейчас!

Сериал построен в форме саги и через призму жизни обычных людей показывает турбулентные этапы начала XX века. Создатели проекта отмечают, что история повторяется и все, что происходило сто лет назад, актуально и в наши дни.

Исторический фильм І будуть люди – все серии на сайте СТБ

Сценаристы: Татьяна Щегельская, Тарас Антипович, по одноименному роману Анатолия Димарова.

Режиссер: Аркадий Непиталюк

Оператор: Дмитрий Юриков

Исполнительный продюсер: Валерия Ткачук

Креативный продюсер: Олеся Лукьяненко

Продюсеры: Сергей Демидов, Виктор Мирский, Людмила Семчук

В ролях: Екатерина Григоренко, Остап Дзядек, Акмал Гурезов, Виктор Жданов, Елена Борозенец, Константин Темляк, Александр Пискунов, Александр Мавриц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Виталий Ажнов, Марина Кошкина и др.

Смотреть онлайн І будуть люди – 1 серия
Смотреть онлайн І будуть люди – 2 серия

Больше по теме: «І будуть люди»: премьера масштабной исторической саги на телеканале СТБ

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить