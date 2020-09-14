«І будуть люди» – эпическая драма, экранизация эпохального романа Анатолия Димарова, в основе которого — человеческие судьбы на изломе исторических событий. Премьера сериала состоится уже сегодня на телеканале СТБ в 20:15. Что же произойдет в 1 и 2 сериях фильма «І будуть люди»?

1901 год. Зажиточный селянин-вдовец Свирид Ивасюта привозит домой новую жену Елену, на тридцать лет моложе него. Девушка – сирота, ее единственное богатство – красота. О неравном браке сплетничают соседи. Но больше всего переживает сын Свирида – Оксен, ведь парень – почти ровесник молодой мачехи. С приближением жатвы Свирид нанимает для работы батрака Василия Ганжу, с которым у Оксена давняя вражда. Между Ганжой и Еленой мгновенно вспыхивает страсть…

Режиссер: Аркадий Непиталюк.

Актеры: Остап Дзядек, Акмал Гурезов, Елена Борозенец, Екатерина Григоренко, Виктор Жданов, Константин Темляк, Александр Пискунов, Александр Мавриц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Виталий Ажнов, Алина Костюкова, Игорь Колтовский.

Video: «І будуть люди»: анонс 1 и 2 серии Серіал І будуть люди - 1 і 2 серії на сайті СТБ уже 14.09.2020. Про сюжет першої і другої серій фільму І будуть люди читайте в анонсі

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