«І будуть люди»: актеры сериала

«І будуть люди» — эпическая драма, экранизация эпохального романа Анатолия Димарова, в основе которого — человеческие судьбы на изломе исторических событий. Премьера фильма состоится уже сегодня в 20:15 на телеканале СТБ. Но кто они — актеры главного исторического сериала сезона? Читайте прямо сейчас!

І будуть люди – смотреть онлайн все серии

Виктор Жданов

Виктор Жданов родился 3 марта 1968 года в с. Киселевка Херсонской области. Заслуженный артист Украины (2009). Творческий путь начал в 1986 году с работы в Херсонском академическом областном театре кукол. Впоследствии перешел работать в Херсонский областной украинский музыкально-драматический театр им. М. Кулиша. А с 2000 по 2014 год радовал своей игрой зрителей Донецкого национального академического украинского музыкально-драматического театра.

Актерская карьера Виктора Жданова кардинально изменила свое направление в 2014 году, после переезда из Донецка в Киев. Именно в столице продюсеры разглядели его талант, и к Виктору пришла популярность. Из простого актера Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра он стал одним из самых востребованных в современном украинском кино. Виктор Жданов сыграл множество легендарных ролей в украинских фильмах и сериалах: «Киборги», «Спіймати Кайдаша», «Захар Беркут» и другие.

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Елена Борозенец

Елена Борозенец родилась 23 февраля 1991 года в городе Сумы. В 2013 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. С 2009 года работает актрисой дубляжа в студии «Le Doyen». В 2010 году дебютировала в качестве актрисы в документальном фильме «Таємниці українського кохання».

В 2014 году Елена вышла замуж за медиаменеджера Андрея Гупало, с которым четыре года находилась в гражданском браке. В 2017 у пары родилась дочь Лали. В начале беременности Елена исполнила главную роль в рисковой съемке видеоклипа на композицию «Мама не убивай» группы NUTEKI и рэп-исполнителя Лигалайз. В первые месяцы после родов Елена снялась в музыкальном видео группы KAZKA на песню «Плакала».

Остап Дзядек

Остап Дзядек родился 1 января 1989 года в с. Дунаев Львовской области. Окончил Львовское государственное училище культуры и искусств в 2009 году, специальность «Режиссер массовых мероприятий», и Львовский национальный университет им. И. Франко в 2014 году, специальность «Актер театра и кино». В 2008— 2010 годах — актер театра «Просцениум». С 2011 года — актер Львовского драматического театра им. Леси Украинки.

Акмал Гурезов

Акмал Гурезов родился 3 декабря 1985 года в Таджикистане. В 2011 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого (курс народного артиста Украины Э. М. Митницкого). С 2010 года работает в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Екатерина Григоренко

Екатерина Григоренко родилась 27 мая 1998 года. В 2019 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (мастерская Н. Н. Рушковского). Знает 5 языков. Имеет множество дополнительных образований: 2020 — Актерская студия американского педагога Джека Волцера (Париж), техника Майзнера и Страсберга; 2019 — Британская академия сценического боя и боя в кино, курс по двуручному мечу, рапире и даге, ножу, пистолету, рукопашному бою.

Константин Темляк

Константин Темляк родился в крымском городе Саки в 1993 году. В 2016 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого (мастерская Н. Н. Рушковского) и стал работать в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Снялся в фильмах «Мотыльки», «Киборги», «Неисправимые», «Сиделка», сериале «Скорая помощь».

Александр Пискунов

Александр Пискунов родился 31 декабря 1991 года в г. Никополе Днепропетровской области. Закончил в 2015 году актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, курс Д. Богомазова. Еще во времена учебы его заметил художественный руководитель Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Эдуард Митницкий и предложил ему роль в своем спектакле «Так закончилось лето…», а по окончании вуза — присоединиться к труппе театра, где Александр работает по сей день.

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