Гороскоп на 15 сентября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что советуют звезды каждому знаку зодиака сегодня? Кому можно смело ехать в командировку, а кто уже давно готов к новым отношениям? Читайте гороскоп на 15 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день для начала нового серьезного дела. Однако к вечеру могут возникнуть небольшие трудности. Не спешите расстраиваться. Вы все преодолеете.

Телец

Хороший позитивный день. Он сулит некоторым представителям знака настоящее озарение, которое поможет кардинально изменить вашу жизнь.

Близнецы

Прекрасный день для творческих Близнецов. Вам с легкостью удастся воплотить в реальность самые смелые идеи. Начальство оценит ваши старания и, возможно, разрешит уйти в отпуск.

Рак

Сегодня вам стоит проявить особую осторожность. Не рекомендуется тратить деньги, вас могут обмануть. Также следует отказаться от принятия импульсивных решений.

Лев

Прекрасный день для того, чтобы воплотить в реальность важный деловой план. Однако не стоит перетруждаться. Вам нужен отдых. Не загоняйте себя в рамки.

Дева

В этот день звезды пророчат удачное завершение командировок и заключение важных деловых договоров. Естественно, на вашу пользу.

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Весы

С самого утра окружающие будут откровенно вас раздражать. Захочется поскандалить. Боритесь с этим желанием. Проявите выдержку, а вечером выпейте бокал белого сухого вина. Это вас расслабит.

Скорпион

Вы слишком торопите события. Из-за этого могут возникнуть небольшие неприятности. Постарайтесь не совершать необдуманных поступков, иначе потом пожалеете об этом.

Стрелец

Ваша беда в том, что вы постоянно обвиняете других в своих неудачах. Остановитесь. Пора повзрослеть и взять ответственность на себя. Иначе так и будете сидеть у разбитого корыта.

Козерог

Очень напряженный день. Есть риск крупной ссоры с любимым человеком. Однако в пылу гнева не стоит принимать поспешных решений. Дайте себе время, хорошенько обдумайте, чего вы хотите.

Водолей

Вы стоите на пороге новых отношений. Однако не нужно спешить. Тем же Водолеям, которые давно в паре, пора задуматься о новом серьезном шаге.

Рыбы

Вы сами себя загнали в тупик. Остановитесь, выдохните и ищите выход. Он рядом. Главное ― не спешить!

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