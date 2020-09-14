С понедельника по четверг в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 3―10 серии третьего сезона фильма «Доктор Хаус». Главный герой ― гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 3―10 сериях 3-го сезона фильма «Доктор Хаус»?

Неизлечимо больной и парализованный Ричард направляет свою инвалидную коляску в бассейн. Все убеждены, что он просто пытался покончить с собой, но Хаус, который только что вернулся на работу после операции и больше не мучается от болей в ноге, считает, что в его действиях скрывается какой-то иной смысл. Молодую девушку Карен неожиданно парализовало во время занятий йогой. На этот раз все считают, что Карен серьёзно больна, и только Хаус думает, что нет.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

Больше по теме: «І будуть люди»: премьера масштабной исторической саги на телеканале СТБ

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.