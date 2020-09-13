Для расследования сегодняшней шокирующей истории в Тернополь отправились лучшие экстрасенсы страны — Алена Курилова и Жанна Шулакова. Но история, с которой столкнулись ясновидящие, не укладывается в голове. Что нас ждет в новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы»? Читайте прямо сейчас!

В программу обратилась Марта Коновалова из Тернополя. Женщину и двух ее детей преследует смертоносный призрак, который приходит к ним во снах и наяву. После его появления Марту чуть не сбил грузовик, а сын и дочь едва не умерли из-за ужасных травм. Марта думала, что семью хочет убить ее покойный муж. При жизни она сгоряча прокляла его, потому что из-за дикой ревности он поднимал на нее руку. А вскоре после этого мужчина неожиданно умер.

Однако разобравшись, экстрасенсы почувствовали, что муж Марты сам стал жертвой потусторонней силы. Но о какой силе говорят ясновидящие? И смогут ли они спасти маму и ее двух маленьких детей? Смотрите уже сегодня в новом выпуске проекта «Следствие ведут экстрасенсы»!

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