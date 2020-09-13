Как правильно начать и провести неделю? Какому знаку зодиака лучше не вступать в споры и дискуссии? Обо всем узнайте в гороскопе на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овны, постарайтесь не зацикливаться на проблемах, а больше думать о хорошем. Ваша личная жизнь и гармония в ней напрямую зависят от вашего настроения. Неделю стоит начать спокойно, не вступать в конфликты и тем более не провоцировать их. К концу недели ощутите гармонию с внешним миром, что позволит найти вдохновение к новым делам.

Телец

В отношениях со своим партнером вы рискуете повторить ошибки прошлого. Это может стать причиной затяжной ссоры. Поэтому постарайтесь быть внимательней и не наступать дважды на одни и те же грабли. Одинокие Тельцы должны сосредоточиться на работе и своей карьере. Там много дел и забот насобиралось, которые необходимо решить.

Близнецы

Не будьте таким навязчивым человеком. Кажется, вы перестали ощущать чужие границы. Своим упрямым желанием постоянно быть вместе вы вредите в первую очередь себе. Научитесь занимать себя и свое время полезными делами, а не ставить в центр жизни партнера. Вся неделя потребует от вас самоконтроля.

Рак

Раков ждет настоящая неделя сомнений и колебаний. Вы можете одновременно стремиться к каким-то переменам в личной жизни и бояться потерять ощущение стабильности. Старайтесь быть решительнее — именно на этой неделе у вас есть шанс изменить свою жизнь в кардинально лучшую сторону!

Лев

Львы, постарайтесь не играть с огнем! Вы уже ходите по лезвию ножа, провоцируя партнера на конфликт. Звезды говорят, что на этой неделе вам попросту будет не хватать эмоций и приключений. Отыщите поток энергии в работе или развлечениях. Одиноким представителям знака звезды не сулят кардинальных перемен, но зато у них будет возможность разобраться в себе и обрести внутреннюю гармонию.

Дева

На этой неделе постарайтесь ни с кем не откровенничать о своей личной жизни. Много завистников способны перекрутить всю информацию и навредить вашим взаимоотношениям. Одиноким сердцам звезды советуют больше уделять времени себе и своей внешности, ведь велика вероятность судьбоносной встречи. Больше принимайте предложений и комплиментов.

Весы

Весам звезды подарят настоящий отдых. Небесные светила так расположатся, что все дела будут обходить вас стороной. Для Весов это прекрасная возможность перезарядиться, набраться сил и неделю провести в гармонии с собой.

Скорпион

Скорпионы окажутся в конфликтной ситуации со своим партнером или коллегой. Вам 100% стоит сохранить спокойствие и воздержаться от обид и претензий. Лучше разрядить напряжение юмором или приятным сюрпризом с вашей стороны. Поверьте, ссоры вам сейчас точно не нужны.

Стрелец

Семейным представителям знака стоит избегать недосказанности со своим партнером — именно она станет главной причиной недопонимания. Одинокие Стрельцы ищут утешения в каждом прохожем. Вам все чаще хочется поддержки, нежности и любви. Это понятно. Но всему свое время. Пока наслаждайтесь собой и уделяйте время только себе.

Козерог

Козероги могут попасть в странную и запутанную ситуацию. Вы даже сами не заметите, как со всех сторон начнут лететь обвинения. Но звезды рекомендуют сразу выстроить дистанцию и ни с кем особо не откровенничать. Будьте умнее всех, продумывайте развитие событий на несколько шагов вперед.

Водолей

Водолеи, хватит бежать впереди паровоза — есть большая вероятность, что ваш эмоциональный настрой подтолкнет вас торопить события. Это может навредить всем вашим планам к концу недели. Всему свое время и свой черед. Чтобы получить желаемое, действуйте рационально и так, как рекомендуют самые близкие.

Рыбы

Рыб в середине недели начнет раздражать все, что идет не по плану, а это — хорошая почва для ссор и недоразумений. Чтобы избежать негатива, помните, что любой успех не приходит просто так. Нужно пройти ряд сложностей, переговоров, вложить уйму сил. И только тогда начнете видеть результат. На этой неделе вам понадобится собранность, организованность и самодисциплина.

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