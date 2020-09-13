Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года от экстрасенсов СТБ

13.09.2020

Как правильно начать и провести неделю? Какому знаку зодиака лучше не вступать в споры и дискуссии? Обо всем узнайте в гороскопе на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овны, постарайтесь не зацикливаться на проблемах, а больше думать о хорошем.  Ваша личная жизнь и гармония в ней напрямую зависят от вашего настроения. Неделю стоит начать спокойно, не вступать в конфликты и тем более не провоцировать их. К концу недели ощутите гармонию с внешним миром, что позволит найти вдохновение к новым делам. 

Телец

В отношениях со своим партнером вы рискуете повторить ошибки прошлого. Это может стать причиной затяжной ссоры. Поэтому постарайтесь быть внимательней и не наступать дважды на одни и те же грабли. Одинокие Тельцы должны сосредоточиться на работе и своей карьере. Там много дел и забот насобиралось, которые необходимо решить.

Близнецы

Не будьте таким навязчивым человеком. Кажется, вы перестали ощущать чужие границы. Своим упрямым желанием постоянно быть вместе вы вредите в первую очередь себе. Научитесь занимать себя и свое время полезными делами, а не ставить в центр жизни партнера. Вся неделя потребует от вас самоконтроля. 

Рак

Раков ждет настоящая неделя сомнений и колебаний. Вы  можете одновременно  стремиться к каким-то переменам в личной жизни и бояться  потерять ощущение стабильности. Старайтесь быть решительнее именно на этой неделе у вас есть шанс изменить свою жизнь в кардинально лучшую сторону! 

Лев

Львы, постарайтесь не играть с огнем! Вы уже ходите по лезвию ножа, провоцируя партнера на конфликт. Звезды говорят, что на этой неделе вам попросту будет не хватать эмоций и приключений. Отыщите поток энергии в работе или развлечениях. Одиноким представителям знака звезды  не сулят кардинальных перемен, но зато у них будет возможность разобраться в себе и обрести внутреннюю гармонию. 

Дева

На этой неделе постарайтесь ни с кем не откровенничать о своей личной жизни. Много завистников способны перекрутить всю информацию и навредить вашим взаимоотношениям. Одиноким сердцам звезды советуют больше уделять времени себе и своей внешности, ведь велика вероятность судьбоносной встречи. Больше принимайте предложений и комплиментов.

Весы

Весам звезды подарят настоящий отдых. Небесные светила так расположатся, что все дела будут обходить вас стороной. Для Весов это прекрасная возможность перезарядиться, набраться сил и неделю провести в гармонии с собой. 

Скорпион

Скорпионы окажутся в конфликтной ситуации со своим партнером или коллегой. Вам 100% стоит сохранить спокойствие и воздержаться от обид и претензий. Лучше разрядить напряжение юмором или приятным сюрпризом с вашей стороны. Поверьте, ссоры вам сейчас точно не нужны. 

Стрелец

Семейным представителям знака стоит избегать недосказанности со своим партнером  именно она станет главной причиной недопонимания. Одинокие Стрельцы ищут утешения в каждом прохожем. Вам все чаще хочется поддержки, нежности и любви. Это понятно. Но всему свое время. Пока наслаждайтесь собой и уделяйте время только себе. 

Козерог

Козероги могут попасть в странную и запутанную ситуацию. Вы даже сами не заметите, как со всех сторон начнут лететь обвинения. Но звезды рекомендуют сразу выстроить дистанцию и ни с кем особо не откровенничать. Будьте умнее всех, продумывайте развитие событий на несколько шагов вперед. 

Водолей

Водолеи, хватит бежать впереди паровоза есть большая вероятность, что ваш эмоциональный настрой подтолкнет вас торопить события. Это может навредить всем вашим планам к концу недели. Всему свое время и свой черед. Чтобы получить желаемое, действуйте рационально и так, как рекомендуют самые близкие. 

Рыбы

Рыб в середине недели начнет раздражать все, что идет не по плану, а это хорошая почва для ссор и недоразумений. Чтобы избежать негатива, помните, что любой успех не приходит просто так. Нужно пройти ряд сложностей, переговоров, вложить уйму сил. И только тогда начнете видеть результат. На этой неделе вам понадобится собранность, организованность и самодисциплина. 

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить