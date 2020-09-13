Начало недели — это возможность реализовать свои способности и воплотить давно забытую мечту. Все знаки зодиака возлагают огромные надежды на понедельник, тотчас же его и не любят. Как правильно провести сегодняшний день — узнайте в гороскопе на 14 сентября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Мечтать никогда не вредно. Но туман из иллюзий не выведет вас на правильную дорожку. Вернитесь немного в реальность и объективно оцените все происходящее вокруг вас.

Телец

Не стоит поддаваться своим зажимам, ведь так потеряете много возможностей. От природы вы очень привлекательны и коммуникабельны. Перестаньте прятаться под ширмой и избегать контактов.

Близнецы

Сегодня возможны конфликты дома. Попробуйте осторожно донести свою точку зрения. Не переходите на повышенные тона. Это недоразумение можно решить мирно.

Рак

Если дальше будете так же халатно относиться к желудку, получите неприятные последствия. Начните плотно и правильно завтракать. Кофе на голодный желудок следует исключить!

Лев

Львам сейчас бы вернуться в школу или университет. Откуда столько дисциплины и желания учиться? Попробуйте подыскать себе курсы, чтобы занять свободное время и воплотить старые мечты.

Дева

Вы слишком много времени уделяете деловой сфере жизни. А как же духовное развитие и семейные ценности? Не забывайте о второй половине, она скучает и ждет от вас хоть какой-нибудь шаг.

Весы

Все зависит от вашего восприятия мира. Мыслите позитивно. Вы привыкли сомневаться, искать подвохи, обманы и чьи-то ошибки. Отпустите ситуацию хотя бы на день и вдохните полной грудью. Такой режим вам точно понравится.

Скорпион

Не ленитесь сегодня, на работе очень вас ценят. Уйти вы всегда сумеете, а вот найти такой хороший коллектив очень сложно.

Стрелец

Стрельцы похожи сегодня на настоящих командиров. Откуда столько уверенности в себе? Безусловно, знать себе цену нужно. Но не переоценивайте свои способности, чтобы не выглядеть смешно, если что-то пойдет не так.

Козерог

Уделяйте больше времени своей семье. Если вы еще не успели создать свое любовное гнездышко, тогда сегодня есть шанс встретить любовь всей вашей жизни!

Водолей

Сегодня попробуйте сгладить недоразумение с первых секунд. Иначе это грозит настоящим затяжным конфликтом, который придется решать очень долго.

Рыбы

Думайте о себе в первую очередь. Вы слишком много времени уделяете чужим проблемам! У вас на носу важные задания, возможный карьерный рост. Если кто-то в вашем окружении не понимает, что у вас есть и свои проблемы, то попытайтесь это в срочном порядке донести.

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