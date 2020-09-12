Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Римма Пенджиева снялась в новом фильме Оксаны Байрак

12.09.2020

Участница проекта «Зважені та щасливі» Римма Пенджиева снялась в новом фильме известного режиссера Оксаны Байрак. Девушка сыграла роль в лирической комедии «Виновата любовь», которая совсем скоро выйдет на телеканале СТБ. Подробности ― далее в материале. 

Римма на своей странице в соцсети рассказала о съемках и даже рассекретила сюжет нового фильма:

«Я с замечательной актрисой и партнëром по фильму — Анастасией Буниной. История разворачивается вокруг разведенной женщины, взрослой дочери, которая выходит замуж. И чтобы перед бывшим с его молодой пассией не казаться одинокой — она ищет кавалера на один вечер.

Сюжет из смешных, ироничных и кое-где драматических историй. Всё как в жизни — тут будет и про любовь, и про карантин, и про измену. Но в отличие от предыдущих фильмов — со счастливым финалом».

Премьерный показ фильма с рабочим названием «Виновата любовь» ожидается уже этой осенью на телеканале СТБ.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Съёмочные дни нового фильма 🎥🎞️🎬🎭Оксаны Байрак @ksanabayrak – лирической комедии “Виновата любовь” .💞 . 🌺Я с замечательной актрисой и партнëром по фильму – Анастасией Буниной @byninastiya . 📝История разворачивается вокруг разведенной женщины, взрослая дочь, которой выходит замуж. И чтобы перед бывшим с его молодой пассией не казаться одинокой – она ищет кавалера на один вечер….. Сюжет из смешных, ироничных и кое-где драматических историй. Всё как в жизни – тут будет и про любовь, и про карантин, и про измену. Но в отличие от предыдущих фильмов – со счастливым финалом.💖 Премьерный показ фильма с рабочим названием “Виновата любовь” ожидается уже этой осенью. . #римапенджиева #rimapendgieva #виноваталюбовь #новыйпроектоксаныбайрак #фильмоксаныбайрак #богивкадре #богизакадром #оксанабайрак #настяцымбалару #григорийбакланов #любимыеактеры🎭 #любимыегерои🎞️ #любимыйфильм🎬🎭 #ничтонеслучаетсядважды2 #ничтонеслучаетсядважды #nnsd_family #bestfilm #ukraine #love #lovestories #livestories #instagram #instagood #роликотадминаннсд #закулисьесъемок –

Публикация от 🌟Rima Pendgieva🌟Model PlusSize (@rima.pendgieva)

Больше по теме: «І будуть люди»: премьера масштабной исторической саги на телеканале СТБ

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить