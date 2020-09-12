С первых минут в 3 выпуске «МастерШеф»-10 царила напряженная атмосфера. Некоторые интересные конкурсы довели до слез претендентов на главный приз проекта. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-10 в 3 выпуске, уже сейчас.

На битве черных Эктор Хименес-Браво подготовил для участников особый конкурс. Шеф мирового уровня готовил сложнейшее и многокомпонентное блюдо, какое именно ― участники узнавали после визитов на его кухню. На его приготовление любителям выделили 45 минут. Заходить на кухню к Эктору участники должны были по очереди и во время визита запоминать каждую деталь, продукт и процесс, которые он выполнял. Затем нужно было точно повторить эти процессы и рассказать детали приготовления другим участникам, которые ждали друг друга на кухне. Пока кто-то один был у Эктора, другие готовили ― то, что видели, слышали и нюхали на его кухне ранее.

Хуже всего с приготовлением блюда сегодня справился Алексей Савчук, поэтому в 3 выпуске кухню «МастерШеф»-10 покинул именно он!

Дальше будет еще жарче! Не пропустите 4 выпуск «МастерШеф»-10 19 сентября в 19:00 на телеканале СТБ!

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