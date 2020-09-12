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«І будуть люди»: количество серий и график выхода

12.09.2020

14 сентября в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера эпической драмы «І будуть люди» ― экранизации эпохального романа Анатолия Димарова. В его основе ― человеческие судьбы на изломе исторических событий. Сколько серий в сериале и какой график его трансляции? Читайте прямо сейчас!

Действие ленты происходит на Полтавщине в начале ХХ века. В бурных событиях, которые сплошь изменили привычный уклад жизни ― Первая мировая война, революция, раскулачивание, Голодомор, ― каждый герой истории выбирает свой путь и защищает свою правду.

График выхода сериала: 

  • 14 сентября ‒ 1, 2 серии
  • 15 сентября ‒ 3, 4 серии
  • 16 сентября ‒ 4, 5 серии
  • 17 сентября ‒ 5, 6 серии
  • 21 сентября ‒ 7, 8 серии
  • 22 сентября ‒ 8, 9 серии
  • 23 сентября ‒ 9, 10 серии
  • 24 сентября ‒ 11, 12 серии

Больше по теме: «І будуть люди»: премьера масштабной исторической саги на телеканале СТБ

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