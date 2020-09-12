«І будуть люди»: история персонажа Олега Мирославского

Специальный проект «Наша история» через рассказы героев фильма говорит о самом важном в сложной и неоднозначной истории Украины и в жизни каждого из нас. Видео цикла заставляют задуматься о вызовах, которые встречала Украина и украинцы в ХХ веке, о том, как каждый украинец находил свой путь в бурные времена, мечтал, боролся и отстаивал свою правду и как наше прошлое связано с современностью. Читайте историю Олега Мирославского прямо сейчас!

Олег Мирославский учился на врача, мечтал о независимости Украины. Поэтому пошел воевать за свою страну, за достоинство, оставив любимую девушку. Образ влюбленного юноши, врача-воина, патриота в этой роли воплотил Константин Темляк.

Сериал построен в форме саги и через призму жизни обычных людей показывает турбулентные этапы 20 века: Первую мировую войну, революцию, приход советской власти. Каждый из героев по-своему встретил эти изменения, с точки зрения своей правды, но всех их объединяло одно ― желание жить, любить и найти свое место в новом измерении истории. 12 эпизодов. 12 основных героев. 12 замечательных судеб. История драматических изменений, страстной любви и ценности человеческой жизни. О людях, которые жили сто лет назад, но так похожи на нас сегодняшних.

«І будуть люди» ― с 14 сентября на канале СТБ!

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