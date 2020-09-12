Кто сказал, что число 13 — неудачное? Сегодняшний день приготовил много приятных сюрпризов для знаков зодиака. Читайте подробный астрологический прогноз на 13 сентября 2020 года от экстрасенсов СТБ.
Овен
Почему ваше настроение всегда зависит от погоды или случайно сказанных кем-то слов? Вы много анализируете и принимаете на свой счет. Живите своей жизнью. Абстрагируйтесь от внешних факторов.
Телец
Сегодня Тельцам строго прописана тишина и уединение со своими мыслями. Звезды говорят, что в вашей голове накопилось много вопросов. Однако ищите ответ, задавая вопросы исключительно себе.
Близнецы
Проявите инициативу в отношениях, тогда все будет идеально. Сейчас личной жизни необходим новый заряд. Удивляйте, радуйте, говорите больше, признавайтесь.
Рак
Раки задумались дать заднюю. Однако небесные силы предупреждают, что такое решение точно не пойдет на пользу. Доведите начатое до конца. Получите приятный бонус.
Лев
Молчание не приведет к долгожданному счастливому концу. Более того, каждая тайна рано или поздно станет явной. Научитесь быть честными и откровенными. Накосячили — несите ответственность.
Дева
Не ленитесь и сделайте все, что потребует этот день. Выходной в выходной — не всегда реальность.
Весы
Хватит искать подвох там, где его и быть не может. Откуда столько сомнений и недоверия. В жизни наступила приятная светлая полоса. Наслаждайтесь и берите от нее все!
Скорпион
Прочь сомнения, вы идете в правильном направлении. Сейчас появятся советчики, которые будут сбивать с пути. Не слушайте никого!
Стрелец
Избегайте соблазнов потратить много денег на абсолютно ненужную вам вещь. У вас есть и другие затраты на ближайший месяц.
Козерог
Этот день подходит для самосовершенствования. Ставьте перед собой самые сложные задачи и решайте их. К вечеру осознаете, сколько всего вы можете в одиночку и какие у вас способности к самоорганизации.
Водолей
Избавляйтесь от вредной привычки лезть не в свое дело. Если вам что-то не говорят, значит, не сильно вам это и пригодится. Поберегите нервы.
Рыбы
Если пришло время для решения серьезных вопросов, сделайте паузу, побудьте одни, тишина поможет сосредоточиться и сделать правильный выбор.
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