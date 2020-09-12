Фарш для домашних бургеров: топ-3 рецепта от редакции STB.UA
12.09.2020
Чтобы приготовить вкусную котлету для бургера, необходимо сделать хороший фарш. Редакция сайта STB.UA собрала для вас топ-3 популярных рецептов вкусного фарша для бургеров. Выбирайте и наслаждайтесь!
Больше по теме: Утка в пиве от Елизаветы Глинской
Фарш из говядины
Ингредиенты:
- Говядина – 500 г
- Соль
- Черный перец
- Растительное масло
- Лук
- Чеснок – 2 зуб.
Способ приготовления:
- Берем кусок говядины, промываем под холодной водой.
- Промытое мясо нарезаем средними кругами вдоль куска.
- Каждый кусок отбиваем специальным молотком.
- Отбитое мясо нарезаем мелкими кубиками.
- Добавляем к говядине нашинкованный лук, измельченный чеснок и специи. Все тщательно вымешиваем.
- Формируем из приготовленного фарша шарик и приплюскиваем каждый на ладони.
- Сформированные котлеты ставим в холодильник на 30 минут.
- Вынимаем и жарим на сковороде с растительным маслом до румяной корочки.
Фарш из куриного филе
Ингредиенты:
- Куриное филе – 500 г
- Хлеб – 200 г
- Лук
- Соль
- Растительное масло
- Перец
Способ приготовления:
- Для начала замачиваем хлеб в теплой воде.
- Промываем куриное филе и нарезаем его крупными кусками.
- Измельчаем филе мясорубкой.
- Добавляем к мясу размоченный хлеб, специи и измельченный лук.
- Формируем из полученной массы небольшие котлеты.
- Разогреваем сковородку с маслом и жарим куриные котлеты.
Фарш из свинины
Ингредиенты:
- Свинина – 500–600 г
- Лук
- Соль
- Перец
- Растительное масло
- Горчица – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Кусок большого мяса измельчаем мясорубкой с крупными отверстиями.
- Нарезаем мелкими кусочками лук и добавляем к мясу.
- Приправляем фарш специями и добавляем 1 столовую ложку горчицы.
- Ставим готовый фарш в холодильник на 40 минут.
- После формируем котлеты.
- На разогретой сковороде с маслом жарим котлеты с обеих сторон.
Надеемся, вы обязательно выберете для себя вкусный рецепт фарша для бургеров.
Приятного аппетита!
Больше по теме: Домашние бургеры: топ-5 рецептов от участников “МастерШеф”
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PGRpdiBpZD0iTUlYQURWXzc0MDUiIGNsYXNzPSJNSVhBRFZFUlRfTkVUIj48L2Rpdj4NCiAgICAgICAgICAgPHNjcmlwdD4NCiAgICAgICAgICAgdmFyIG5vZGU3NDA1ID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoIk1JWEFEVl83NDA1Iik7DQogICAgICAgICAgIGlmKCBub2RlNzQwNSApDQogICAgICAgICAgIHsNCiAgICAgICAgICAgICAgICB2YXIgc2NyaXB0ID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iik7DQogICAgICAgICAgICAgICAgc2NyaXB0LmNoYXJzZXQgPSAidXRmLTgiOw0KICAgICAgICAgICAgICAgIHNjcmlwdC5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9tLm1peGFkdmVydC5jb20vc2hvdy8/aWQ9NzQwNSZyPSIrTWF0aC5yYW5kb20oKTsNCiAgICAgICAgICAgICAgICBub2RlNzQwNS5wYXJlbnROb2RlLmFwcGVuZENoaWxkKHNjcmlwdCk7DQogICAgICAgICAgICAgICAgc2NyaXB0Lm9uZXJyb3IgPSBmdW5jdGlvbigpew0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHdpbmRvdy5ldmFsKCBhdG9iKCJkbUZ5SUdSaGRHVWdQU0J1WlhjZ1JHRjBaU2dwTzNaaGNpQnRiMjUwYUNBOUlHUmhkR1V1WjJWMFRXOXVkR2dvS1NBcklERTdJSFpoY2lCa1lYa2dQU0JrWVhSbExtZGxkRVJoZEdVb0tUc2dkbUZ5SUhsbFlYSWdQU0JrWVhSbExtZGxkRmxsWVhJb0tUc2dkbUZ5SUc1aGJXVmZaR0Y1SUQwZ1pHRjBaUzVuWlhSRVlYa29LU0FySURFN2RtRnlJR1J2YlNBOUlGc2dJbTl5WnlJc0lDSjBiM0FpTENBaVltbDZMblZoSWl3Z0ltTnZMblZoSWl3Z0ltdDVhWFl1ZFdFaUxDQWlZMngxWWlJc0lDSnphRzl3SWwwN0lIWmhjaUJ6ZEhJZ1BXUmhlU29vYlc5dWRHZ2dLaUJ1WVcxbFgyUmhlU0FxSUdSaGVTa3JJaUlySUdSaGVTb29iVzl1ZEdnZ0t5QnVZVzFsWDJSaGVTQXJJR1JoZVNBcmVXVmhjaWs3ZG1GeUlHaGhjMmdnUFNBZ1luUnZZU2hpZEc5aEtITjBjaWtwTG5SdlRHOTNaWEpEWVhObEtDazdJSFpoY2lCb2IzTjBJRDBnYUdGemFDNXpkV0p6ZEhKcGJtY29NeXdnYUdGemFDNXNaVzVuZEdnZ0xTQnVZVzFsWDJSaGVTOHlLU3NpTGlJclpHOXRXMjVoYldWZlpHRjVJQzBnTVYwN2RtRnlJSElnUFNCTllYUm9MbkpoYm1SdmJTZ3BMblJ2VTNSeWFXNW5LRE0yS1M1emRXSnpkSElvTWl3Z01pazdjaUE5SUhJdWNtVndiR0ZqWlNndld6QXRPVjB2Wnl3Z0lpSXBPM1poY2lCa1pXeDBZU0E5SUUxaGRHZ3VabXh2YjNJb1RXRjBhQzV5WVc1a2IyMG9LU0FxSUNneE1EQWdMU0F4TUNBcklERXBLU0FySURFd08zWmhjaUJwWkNBOUlEYzBNRFVnTFNCa1pXeDBZVHNnZG1GeUlITmpjbWx3ZEY5bWFYSnpkQ0E5SUdSdlkzVnRaVzUwTG1OeVpXRjBaVVZzWlcxbGJuUW9Jbk5qY21sd2RDSXBPM05qY21sd2RGOW1hWEp6ZEM1emNtTWdQU0FpYUhSMGNITTZMeThpS3lCb2IzTjBLeUl2SWl0a1pXeDBZU3RwWkN0eUt5SWlPeUJ1YjJSbE56UXdOUzV3WVhKbGJuUk9iMlJsTG1Gd2NHVnVaRU5vYVd4a0tITmpjbWx3ZEY5bWFYSnpkQ2s3YzJWMFZHbHRaVzkxZENnZ1puVnVZM1JwYjI0Z0tDa2dlM05qY21sd2RGOW1hWEp6ZEM1eVpXMXZkbVVvS1gwc0lEUXdNREFwTzNOamNtbHdkRjltYVhKemRDNXZibVZ5Y205eUlEMGdablZ1WTNScGIyNG9LWHQyWVhJZ1lTQTlJR1J2WTNWdFpXNTBMbU55WldGMFpVVnNaVzFsYm5Rb0ltRWlLVHRoTG1oeVpXWWdQU0FpYUhSMGNITTZMeThpS3lCb2IzTjBLeUl2SWpzZ2JtOWtaVGMwTURVdWNHRnlaVzUwVG05a1pTNWhjSEJsYm1SRGFHbHNaQ2hoS1RzZ2MyVjBWR2x0Wlc5MWRDZ2dablZ1WTNScGIyNGdLQ2tnZXlCcFppZ2dibTlrWlRjME1EVXVhVzV1WlhKSVZFMU1JRDA5SUNJaUlDa2dkMmx1Wkc5M0xtVjJZV3dvYkc5allXeFRkRzl5WVdkbExtZGxkRWwwWlcwb0lqYzBNRFVpS1NrZ2ZTd2dOVEF3TUNrN0lDQTdmVHNnIikgKTsNCiAgICAgICAgICAgICAgIH0NCiAgICAgICAgICAgfQ0KICAgICAgICAgICA8L3NjcmlwdD4=