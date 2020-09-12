Сегодня в эфире телеканала СТБ зрители насладились просмотром третьего выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники готовили блюда в трех различных категориях: мясо, рыба и десерты. А какие интересные конкурсы довели до слез претендентов на главный приз проекта? Подробности ― далее в материале.

Для первого конкурса участники разделились на четыре команды. Капитанами стали: Алина, которая курировала команду зеленых, Дмитрий, который набирал участников в желтых фартуках, Мира, возглавившая команду синих, и Ирина ― красных. После того, как капитаны выбрали участников своих команд, судьи рассказали об условиях первого конкурса.

Командам нужно было приготовить по одному очень интересному, но непростому блюду. Его Эктор разрабатывал специально ― жареный лосось с сельдереевым пюре. На гарнир ― зеленый горошек и мидии с соусом на основе сока из мидий и крем-сыра. Капитанам нужно было выбрать из своих команд участников, которые пойдут на определенные этапы эстафеты. А это: чистка рыбы, приготовление мидий, приготовление масла бернуазе, жарка филе рыбы и презентация.

Однако не все участники справились со своими этапами конкурса. Команда синих приготовила пережаренное, изуродованное филе рыбы и пересоленный соус. А вот желтые справилась с конкурсом лучше: Эктору понравились степень прожарки лосося, презентация и соус. Команда зеленых сразу поразила судей шоу необычной и оригинальной презентацией и вкусом рыбы, но гарнир Владимиру Ярославскому показался пересоленным. Команда красных слушала вердикт судей последней. Эктору понравилась аппетитная, золотистая корочка лосося, презентация от Юлии Красоты и пюре из горошка.

Худшими, по мнению судей, в первом конкурсе были команды синих и зеленых. Последние выбрали из команды участника, который справился со своим этапом хуже всех. Им стал Алексей Савчук. Ему и Алексею Жидких, который работал в команде синих, судьи вручили черные фартуки.

В следующем конкурсе участники разделились на три команды. Капитаном синих стал Александр Горчаков, зеленых ― Дмитрий Балита, а красных ― Екатерина Демьянова. После того, как капитаны выбрали участников своих команд, судьи объявили условия конкурса. На этот раз нужно было приготовить шесть сложных блюд: ризотто пармиджано, пастуший пирог, лазанью болоньезе, тарт татен, кокован и киш лорен. Во время приготовления этих блюд Эктор подавал сигнал, после которого капитаны команд выходили за отдельный стол и придумывали различные кулинарные челленджи. Кто справлялся с конкурсом ― шел к своей команде; кто не сумел ― поднимался на 15 минут на балкон. И все это ― за полтора часа!

Хуже всего с конкурсом справились команда синих и зеленых. Капитан синих, Александр Горчаков, получил черный фартук, а команда зеленых в этот раз выбрала худшим участником не капитана, а человека, который сделал больше всего ошибок на кулинарных процессах, ― Алексу, девушку, которая приготовила веганский киш и не добавила в него главный компонент ― бекон .

На битве черных было жарко! 45 минут Эктор готовил сложнейшее и многокомпонентное блюдо, какое именно ― участники узнавали после визитов на его кухню. Заходить туда они должны были по очереди и во время визита запоминать каждую деталь, продукт и процесс, которые выполнял Эктор. А уже затем участники как можно точнее воспроизводили эти процессы сами и рассказывали детали приготовления другим участникам, ожидавшим друг друга на кухне. Пока кто-то один находился у Эктора, другие готовили ― то, что видели, слышали и нюхали на его кухне раньше.

Готовить свои блюда участники должны были параллельно с Эктором. Также судьи подготовили им еще одну важную деталь ― коробки. То, что под ними находилось, с одной стороны, усложняло работу любителей, а с другой ― помогало пробудить их интуицию и кулинарное чутье. Алексей выбрал коробку, лежавшую напротив Эктора, Алексей ― ту, которая была ближе к Оле, а Саша Перчик ― ту, которая стояла у Владимира. Алексе досталась маска, чтобы она не могла говорить во время конкурса. Алексею ― наушники, а Александру ― очки, чтобы он не мог видеть собственные процессы приготовления.

Хуже всего с приготовлением блюда сегодня справился Алексей Савчук, поэтому именно он покинул кухню шоу в третьем выпуске «МастерШеф»-10!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.