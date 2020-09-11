«Слепая»: анонс 1―4 серий 2 сезона

Сегодня, 11 сентября, в 18:00 состоится премьера первых четырех серий 2 сезона сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных историях, ― слепая провидица баба Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Бабушка знает, как приметы помогут защитить от невзгод. К слепой провидице обратятся герои, которые не могут объяснить серию странных совпадений в своей жизни. Ответы на вопросы знает лишь баба Люба. Что же будет в первых четырех сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

В первой серии Леониду начинает везде мерещиться одна и та же девушка, которой он не знает, но чувствует, что любит. Слепая говорит, что это его невеста, которую он забыл из-за магического ритуала, проведенного его матерью. Сможет ли Леонид, будучи женатым на другой женщине, вернуть свою настоящую любовь?

Сериал Слепая 2 сезон – 1 серия смотреть онлайн

Сериал Слепая 2 сезон – 2 серия смотреть онлайн

Во второй серии успешную и богатую Ольгу начал преследовать маньяк. Он убедил ее, что та вскоре умрет. Испуганная женщина обратилась к Слепой и узнала, что ее муж Игорь что-то скрывает. Шокирующее признание мужа еще больше напугало Ольгу — любимый заблаговременно знал о нападении маньяка. Игорь уже несколько месяцев видел пророческие сны, но боялся сказать об этом. Откуда в жизни супругов взялась мистика, и чем окажутся пророческие сны Игоря: благом или проклятием?

В третьей серии Зоя Викторовна возвращается домой после 3 лет работы за рубежом. Больше всего она хочет обнять маленького внука, которого видела только на фото. Однако на детской площадке женщина застает мальчика с незнакомым мужчиной, который называет себя его отцом… С помощью Слепой Зоя Викторовна узнает, что сын и невестка уже давно ей врут. И эта ложь гораздо страшнее, чем кажется сначала.

Сериал Слепая 2 сезон – 3 серия смотреть онлайн

Сериал Слепая 2 сезон – 4 серия смотреть онлайн

В четвертой серии счастливая жена и мама — Александра никак не ожидала, что муж ее бросит, просто позвонив. Cлепая уверена: его отбила знакомая ей женщина, и он никогда не вернется. Александра не желает просто так отпускать любимого мужа и наводит на разлучницу заклятие смерти. Она не ожидала, что в качестве отплаты за порчу придется отдать в жертву темным силам жизнь своего ребенка. Слепая огорчена ее поступком и ничем помочь не может. Удастся ли Александре спасти жизнь дочери? Сможет ли она найти вещь, на которую наводила порчу, чтобы смерти в ее семье прекратились? Этого не знает никто.

Больше по теме: «І будуть люди»: премьера масштабной исторической саги на телеканале СТБ

Читайте нас также в Viber и Telegram.