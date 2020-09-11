Как правильно распланировать свой день, чтобы получить заряд энергии? Осенью стоит предельно внимательно относиться к рекомендациям звезд, особенно в сфере здоровья. Поэтому читайте гороскоп на 12 сентября 2020 года от экстрасенсов СТБ!

Овен

Сегодняшний день подарит вам легкость. Вы без проблем будете решать сложные задачи. Прилив энергии сохранится до конца дня, поэтому вечером сможете с радостью уделить время себе и своим друзьям.

Телец

Если человек уже пытался вам навредить, не общайтесь с ним. Слишком много вторых шансов стали давать Тельцы. Это совсем на вас не похоже. Хватит наступать на одни и те же грабли.

Близнецы

Готовьтесь к головокружительным впечатлениям. Скорее всего ваша вторая половина или близкий друг хочет сделать приятный сюрприз или огласить о приятных известиях.

Рак

Попытайтесь видеть больше позитива в жизни. Вы слишком угрюмо смотрите на все! Скорее всего вы переживаете эмоциональное выгорание. Справиться с этим можно путем отдыха. Срочно подумайте, как провести последние теплые деньки. Возможно, возьмите несколько отгулов.

Лев

В вашей жизни появился важный человек. Вы пока не понимаете, чего же от него ждать. Но звезды не видят негативной энергии. То есть он не несет никакой опасности.

Дева

Девы купаются в лучах внимания. Это приятно, безусловно. Подумайте, как отвечать взаимностью окружающим. Поверьте, дарить подарки и комплименты так же приятно, как их принимать.

Весы

Укрепите свои позиции на работе. Сейчас наступил период, когда вы сомневаетесь, оставаться ли на своем месте или уходить. Звезды говорят о том, что важно пока закрепиться на старом месте.

Скорпион

Проявляйте больше инициативы и смелости, иначе привилегии, которые могли бы стать вашими, достанутся другому человеку. Это своего рода соревнования.

Стрелец

Стрельцы, этот день идеален для того, чтобы поговорить и выяснить все старые обиды и проблемы. Наберитесь смелости и позвоните человеку, с которым побили горшки.

Козерог

Посвятите день своему любимому человеку. Пройдитесь по вашим знаковым местам. Личная жизнь также требует восстановления и положительных впечатлений.

Водолей

Водолеям нужно серьезнее относиться к своему здоровью. Укрепите иммунитет и дайте организму восстановиться. Не игнорируйте малейший недуг.

Рыбы

Рыбы привыкли все утрировать и преувеличивать. Хватит рисовать проблему там, где ее нет. Поверьте, пока никакие неприятности и хлопоты не ожидают вас.

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