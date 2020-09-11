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Финалист шоу «МастерШеф» или блогер Кирилл Скачков: кто станет лучшим в 8 выпуске шоу «Звана вечеря»?

11.09.2020

Уже завтра, 12 сентября, в 17:00 зрители телеканала СТБ смогут насладиться просмотром 8 выпуска главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Какие неожиданности приготовили нам герои проекта? Узнайте прямо сейчас! 

В этот раз за одним столом соберутся кардинально разные незнакомцы: 65-летняя пенсионерка Ирина Лубенченко, которая уверена, что в зрелом возрасте жизнь только начинается; финалист 7-го сезона шоу «МастерШеф», альфа-самец Михаил Грушецкий; известный украинский блогер и светский лев Кирилл Скачков. Чье гостеприимство поразит соперников? И какой ужин окажется лучшим завтра? Не пропустите!

Смотрите 12 сентября в 17:00 на телеканале СТБ шоу «Звана вечеря»!

Video: Финалист шоу «МастерШеф» или блогер Кирилл Скачков: кто станет лучшим в 8 выпуске шоу «Звана вечеря»?

Уже завтра, 12 сентября, в 17:00 зрители телеканала СТБ смогут насладиться просмотром 8 выпуска главного семейного шоу страны Звана вечеря. Какие неожиданности приготовили нам герои проекта

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