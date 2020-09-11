Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

3 выпуск «МастерШеф»-10: кто первым покинет двадцатку лучших поваров-аматоров страны?

11.09.2020

Уже завтра в эфире телеканала СТБ зрители смогут насладиться просмотром третьего выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники проекта готовили блюда в трех разных категориях: мясо, рыба и десерты. Но какие интересные конкурсы доведут до слез претендентов на главный приз проекта? Подробности ― далее в материале.

20-ка лучших кулинаров-аматоров 10 сезона сразится в первом конкурсе. Участники поделятся на 4 команды, чтобы пройти испытание, которое проверит и кулинарные способности, и умение работать в команде. Их ждет классический конкурс – эстафета. Кто же первым наденет черный фартук, и для кого он станет роковым? 

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить