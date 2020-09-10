Сегодня, 10 сентября, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 11 и 12 серии расширенной версии легендарного сериала «Спіймати Кайдаша». Этой весной новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого вызвало небывалый резонанс, завоевало высокие рейтинги и абсолютную любовь зрителей. Все лето создателей просили сделать продолжение или повторный показ сериала, и телеканал СТБ решил порадовать поклонников ― выпустить режиссерскую версию с диалогами и сценами, которые не вошли в премьерный показ. Что же произойдет в 11 и 12 сериях расширенной версии «Спіймати Кайдаша»?

Мелашка вернулась домой, они с Лаврином пытаются начать все заново. Кайдашиха больше не трогает невестку. Кайдаш пьет, не может остановиться. Как-то ему снится сон, что он в луже утонул, и он сам предлагает, чтобы его закодировали от алкоголизма. Они едут в город, где Карпо случайно застает Мелашку на свидании с донецким Сашей. Он поражен, не знает, что делать. Мотря просит Артема по-соседски спилить грушу, их вместе застает Карпо, он уверен, что Мотря ему изменяет. Начинается скандал, во время которого Мотря рассказывает всем, что Мелашка изменяет Лаврину. У Кайдаша случается инсульт.

2014 год, на востоке Украины война. А у Кайдашей впервые за много лет родила груша. Кайдаш лежит, прикованный к постели, Кайдашиха кормит его с ложечки. Мотря едет к врачу и узнает, что беременна. Карпо, узнав об этом, уверен, что не от него, потому что он не может иметь детей. Но Танька дает ему понять, что Анжелина все же его дочь. Карпо счастлив, что наконец-то станет отцом, Мотря – тоже.

Актеры: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарья Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская.

Больше по теме: «І будуть люди»: премьера масштабной исторической саги на телеканале СТБ

Читайте нас также в Viber и Telegram.